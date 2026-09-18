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黃仁勳發豪語 輝達明年晶片銷售將翻倍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日在英王查理三世召集的人工智慧（AI）峰會中表示，輝達明年的晶片銷售，將是今年的兩倍，他並表示，AI的安全至關緊要，應該攔下不安全的AI產品。

黃仁勳當著查理三世及OpenAI、Anthropic代表的面，再度強調，AI模型必須等到安全無虞後才能推出。他說：「當一項產品還不夠安全時我們就應該暫緩推出，繼續改進。我們向來都是這麼做，也應該繼續這麼做。」

他也對記者表示，不應比照監管社群媒體的方式來控管AI，因為AI是一種「技術」，而非「產品」。他說：「社群媒體是產品，AI則是各種產品與其他技術的基礎，因此，應該針對產品進行監管。」

他表示，必須在與外界隔離的測試實驗室中，對AI建立嚴格的測試制度。「這就是工程，就是傳統的工程工作。不多，也不少。」他並指出，業界必須確保「在向大眾推出這些產品前，確實進行嚴格測試」。

晶片 輝達 黃仁勳

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