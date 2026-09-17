Fed已「鷹」到頂 日後會愈來愈「鴿」？華爾街大多頭：3理由看漲美股

MarketWatch報導，有華爾街大多頭之稱的Fundstrat研究部主管李湯姆（Tom Lee）表示，美國聯準會（Fed）16日決議升息，且表示年底前可能再升，但投資人對美股後市無須悲觀，他之前預期的一波強勁漲勢仍會來臨，只不過延遲了些。

李湯姆指出，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）16日發布的政策聲明，以及Fed主席華許的記者會發言，可說是「Fed鷹調頂點」。他認為，接下來有三大因素可望為美股漲勢助攻。

首先，愈來愈「鴿派」的數據點即將公布，例如預定9月底公布的核心個人消費支出（PCE）物價指數新算法，那可能把核心PCE年增幅削去0.4個百分點。

其次，Fed其他決策官員將陸續公開發言，可能淡化華許的「鷹」調。

第三個助攻力量是，技術指標顯示，美股可能面臨一波「瀑布」似的跌勢，但相對強弱指標卻上揚。他說，上回發生這種現象是在8月，後來美股大漲。