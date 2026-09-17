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華許利率政策立場究竟為何？ Fed主席3場記者會發言拼湊出清晰輪廓

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席華許。路透社
美國聯準會主席華許。路透社

美國聯準會（Fed華許上任至今已舉行三場記者會，綜合觀察這些發言內容，讓投資人如今更了解華許的葫蘆裡賣的是什麼藥。

基於美國總統川普一再施壓Fed降利率，而華許是川普任命的，華許一直備受可能聽令於川普的批評。但這種論調不可信，因為華許欠缺動機那麼做。他已經很富有，想必更在乎歷史定位，不願背負貨幣決策為政治服務的罵名。何況川普已是跛鴨總統，兩年後就會卸任，若槓上央行未必會贏，反而可能面臨難堪的挫敗。

在川普愈來愈微弱的抗議聲中，Fed日前決議升息1碼（0.25個百分點），且華許在記者會上釋出「鷹派」訊息後，應可停止爭辯華許是否會聽川普指令行事。

更重要的是，在華許三場記者會後，華許貨幣政策立場已有更清楚的輪廓。華許16日在記者會上重申在傑克森洞央行年會上提及的貨幣政策「行動標準」。他說：「我們必須有信心，基礎通膨會以夠快的速度，朝我們的目標移動。」

這句話有很大的詮釋空間，但華許已添加一些有用的細節，包括下列五個重點：

一、「目標」是：個人消費支出（PCE）物價指數2.0%。

二、「基礎」通膨的重要定義之一，是通膨的擴散趨勢--有多少產品與服務項目，已見到價格漲幅顯著高於2%（「顯著」實際上似乎指3%以上）。

三、檢視基礎通膨，不表示可純粹忽略能源震撼，無論是受關稅或中東戰爭驅動。比方說，Fed必須確定，油價高漲沒有『擴散』並影響其他價格。

四、市場是測量通膨壓力的好指標，所以市場反映的通膨風險溢酬和通膨預期，本身就是重要指標，凌駕於當前的物價走勢。

五、朝目標「移動」，必須解讀為持久的趨勢，而不是任何單一數據點。

綜合以上，金融時報專欄作家阿姆斯壯認為，Fed（或至少是華許）的「反應函數」輪廓大致成形。除非發生緊急狀況，否則應該會賦予市場參與者充分信心，相信Fed會採取行動錨定通膨預期。儘管仍有問題尚待釐清（例如怎樣的速度才「夠快」？）但至少已有進展。

至於「前瞻指引」，本來就不是很清晰的概念，就算揚棄也無妨。華許簡短回答媒體記者提問，似乎也還好。而聯邦公開市場操作委員會（FOMC）一致決議升息，也傳達出重要的訊息，顯示華許有能力說服鴿派成員、達成全體共識，這有助提高他的公信力。當然，也有可能是鷹派FOMC拖著鴿派主席走，但這種猜測與華許傑克森洞鷹派演說互相牴觸。

市場反應也透露一些重要訊息。華許記者會後，對Fed利率決策敏感的美國2年期公債殖利率，一口氣躍升13個基點--顯示對Fed立場是否鷹派的懷疑頓時煙消雲散。更有意思的是，在這麼「鷹」的決策會後，基準的10年期美債殖利率初步反應是不降反升，透露出近來美國長債殖利率之所以勁揚，並不是因為擔心央行會放任通膨失控，而是反映市場預期Fed會為了抑制通膨而啟動升息循環，進而影響殖利率曲線的長端。

Fed 華許

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