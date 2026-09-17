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美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚…費半噴逾3％

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美股早盤／油價跌、Fed升息隔天股債齊揚 費半噴逾3％

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股17日早盤大漲，由科技股領漲，因油價下跌為市場帶來支撐，讓投資人更加樂觀認為通膨可獲得控制。 路透
美股17日早盤大漲，由科技股領漲，因油價下跌為市場帶來支撐，讓投資人更加樂觀認為通膨可獲得控制。 路透

美股17日早盤大漲，由科技股領漲，因油價下跌為市場帶來支撐，讓投資人更加樂觀認為通膨可獲得控制。道瓊工業指數17日早盤上漲312點，或0.6%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.9%和1.2%；費城半導體指數也大漲3.2%；台積電ADR漲幅則為1.7%。

科技股帶動了整體大盤走高。「美股七雄」中的輝達和亞馬遜分別各上漲2％，微軟則上漲1％。其他與AI交易相關的股票，如應材、高通和英特爾，則上漲逾1%至5%。

同時，美債殖利率和國際油價下跌也支撐美股漲勢。美國10年期公債殖利率下滑5個基點至4.951%，回到5%以下。該殖利率在16日Fed升息後衝破這個關鍵門檻。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada表示：「市場情緒部分受到提振，是因為油價連續第二天下跌，減輕了公債殖利率的上行壓力。」

西德州中級原油期貨和布蘭特原油期貨分別各下跌2%至低於每桶100美元和約102美元。沙烏地阿拉伯據傳決定透過在阿曼索哈爾港附近進行船對船轉運，來提供亞洲煉油廠更多原油，緩和了供應中斷擔憂。

Edwards Asset Management投資長Bob Edwards認為，聯準會（Fed）升息後股市出現的跌勢「反應過度」，反而創造了買進機會，「現在我們已經度過這次升息，股市可以繼續向前走，因為不確定性已經消退」。

彭博另解讀，Fed升息對股市未必是壞消息，因為主席華許把加速成長當作緊縮的理由之一。華許認為，美國經濟繁榮加上通膨超標，需要較具限制性的政策。對股市來說，強勁的成長應能作為高利率的緩衝。

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