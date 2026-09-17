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歐元區8月通膨率下修至3.2% 食品飲料價格漲勢放緩

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導

歐盟統計局（Eurostat）今天公布修正數據，歐元區8月通膨率放緩至3.2%，較9月1日公布的3.3%略為下修。

歐盟統計局今天公布，8月歐元區消費者物價指數（CPI）下修至3.2%，仍創下5月來高點。7月歐元區CPI年增率為2.9%。

法新社報導，這項數據的修正顯示，21國組成的歐元區通膨率雖然下修，但仍高於歐洲中央銀行（European Central Bank）設定的目標2%。

8月歐元區扣除波動較大的能源與食品後的核心消費者物價指數（Core CPI）則維持2.4%。

數據顯示，8月歐元區食品及飲料價格年增幅放緩至1.1%，低於7月的1.2%。9月1日發布的數據曾指食品及飲料價格年增幅維持不變。

歐盟第2大經濟體法國8月通膨率也下修至2.6%，低於先前預估的2.7%。

歐洲央行10日調高基準利率1碼至2.5%，為今年第2度升息。面對中東地區再度爆發的戰火，引起通膨壓力升高的疑慮，不排除未來進一步升息的可能性。

歐元區 通膨

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