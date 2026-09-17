英王查理三世喊話 需思考AI帶來的生存危機

輝達執行長黃仁勳、OpenAI財務長莎拉．佛萊爾，Google DeepMind共同創辦人哈薩比斯等AI界重量級人物，17日在蘇格蘭出席英國國王查理三世主持的AI峰會。查理三世表示，希望AI業界領袖能夠保證，科技專家能控制他們的發明。

英國BBC報導，查理三世在開幕式發表演說，告訴業界領袖，「我們迫切需要充分思考AI落入錯誤的人手中可能帶來的生存危機」。他說，AI力量可能被以「災難性方式」運用，這意味著必須在「一切為時已晚前」建立充分的管控機制。

查理三世說：「AI的發展無論是其本質還是速度，既引人入勝也令人深感憂心。人性必須始終被尊重珍視。」

他對黃仁勳等AI業界領袖表示，當下所做的決定將形塑未來世代所生活的世界，大眾「焦急等待你們的保證，希望我們不會失去對自身命運甚至靈魂的掌控」。

查理三世說：「因此，你們肩負的任務不僅是推進科技發展，更是要確保技術始終堅定服務人類、社群以及自然世界。」