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開發商出手就是10倍市價！資料中心掀搶地潮 「換作是誰都很難說不」

商業周刊／ 撰文者：黃苡宣 編譯
農地。示意圖／Ingimage
農地。示意圖／Ingimage

今年7月，德州農業廳長米勒（Sid Miller）站上一場抗議資料中心的集會，說出許多美國農民的心聲：「開發商出手就是市價10倍，換作是誰都很難說不。」

▍資料中心土地交易額，暴增近8成

這句話背後，是一場正在改寫美國偏鄉土地邏輯的AI熱潮。據商用不動產顧問業者Avison Young統計，2026上半年，資料中心的土地交易金額衝上約60億美元，年增79%，躍居今年美國第二熱門的開發用地類型，僅次於公寓住宅。維吉尼亞州勞登郡（Loudoun County）據報就曾有人開出每英畝440萬美元的價格，用來收購農地，這約是當地中位數地價的35倍。

這股搶地風潮同時也點燃了全美各地的抗爭，但為什麼會這樣，推動此趨勢的科技圈自己也說法不一。

創投公司Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）轉發了一則貼文，指稱這波反資料中心輿論背後，有中國官方與境外資金在操盤；Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）則批評OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）把AI風險講得太誇張，這種末日式發言傷害了整個產業的形象。

社群論壇Reddit前執行長黃易山（Yishan Wong）則說，這是因為一般人看不懂背後的用電、經濟效益這些「簡單的數學」；美國總統川普則說得直白：資料中心「該找人做點公關了！」

▍一般建商遭排擠、居民憂電費上漲

但真正的答案，或許藏在更具體的機制裡。資料中心不受買氣限制的出價能力，排擠了一般建商，美國全國住宅建商公會（NAHB）就指出，結果不是房價變貴，而是土地上根本蓋不出房子。

監控PJM電網市場的機構Monitoring Analytics指出，資料中心暴增的用電需求，是拉高電力容量市場價格的主要原因；光是到2028年的相關標售，就多出231億美元成本，這筆帳最終仍會分攤進全體用戶的電費裡，也印證了許多居民對電費上漲的擔憂。

此外，還有對水資源的疑慮。賓州農民湯普森（Bobbi Thompson）看著雲端運算公司CoreWeave在住家附近動工，她擔心的是：「水到底要從哪來？這對我們社區來說意味著什麼？」

多股壓力疊加，讓地方政治迅速升溫。密西根州塞林鎮鎮公所書記瑪莉安（Kelly Marion）就因投票支持一項由甲骨文（Oracle）與OpenAI進駐使用的資料中心案，收到大量咒罵她去死的恐嚇訊息。

▍全美9州暫緩新建開發案，投資風險升級

對偏鄉居民來說，這波土地熱潮是幾家歡樂幾家愁。有人趁勢致富，愛達荷州博伊西的開發商艾德勒（Mike Adler）就看著自家周邊從苜蓿田變身精華地段。

但也有人被迫重新盤算家業。賓州農民甘迺迪（Michelle Kennedy）擔心鄰地一旦改建成工業區，會嚇跑自家乳牛：「牛只要不放鬆，就不會產奶。」她和姊妹乾脆和土地信託機構簽了一份長期法律協議，永久禁止這塊45英畝的家族農場未來被改建開發。

這股地方情緒，也開始被華爾街列入投資風險。目前全美已有9個州對新建資料中心提出暫緩措施，紐約州更宣布暫停核准超大型資料中心一年。

摩根士丹利與富國銀行也不約而同示警，資料中心的政治風險正從地方層級，逐漸成為投資人必須正視的變數。這場改寫美國農村地圖的土地戰爭，才剛開始被政治角力重新定價。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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