英國央行利率維持3.75% 警告中東戰事若持續恐需升息

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天維持基準利率3.75%不變，但提出警告，隨著中東戰事推升能源價格，未來有可能調升利率。

法新社報導，英國央行總裁貝里（Andrew Bailey）表示：「目前為止，能源成本上升對英國物價和薪資設定的影響有限。如果這種波動持續下去，對通膨的影響將越來越大，未來我們也就越有可能需要調高基準利率。」

彭博報導，英國央行在公布利率決策的同時，並宣布放棄出售長期英國國債的計畫，並表示將在2034年9月前完成對4880億英鎊國債投資組合的縮減安排。

英國央行預測，明年初通膨率將達到其目標2%的兩倍，同時將今年第3季國內生產毛額（GDP）成長預測上調至0.4%。