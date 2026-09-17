不折舊還愈用愈值錢！輝達B200 GPU目前殘值竟比原價高58%

自從大型語言模型（LLM）時代來襲，人工智慧（AI）晶片輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）的殘值，便成為AI超級循環的景氣指標。根據最新的Silicon Data數據，AI的景氣從未如此暢旺，無懼Anthropic執行長阿莫戴與OpenAI的執行長奧特曼，都齊聲呼籲應放慢發展前沿AI模型。

根據Silicon Data，輝達B200 GPU在上市一年後，殘值竟比原價高出58%，主因是供給相對稀少，需求也維持不墜，以及該GPU執行推論工作時，效率仍極為出色：根據SemiAnalysis估算，在DeepSeek R1模型上，B200以每位使用者每秒76個詞元（token）的速度運作時，每100萬個詞元的成本僅0.2美元。

Silicon Data的數據也顯示，輝達B200 GPU每小時租金指數，已從今年初的4.40美元，升至9月16日的5.73美元，漲幅約30%。

另據Silicon Data，輝達較舊的A100與H100 GPU，目前殘值也「遠高於採三年或五年直線折舊法所推算的水準」。