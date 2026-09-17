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聯準會再升息 景順：高利率環境下股市聚焦基本面、長債吸引力升

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
聯準會主席華許。 路透社
聯準會主席華許。 路透社

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，美國聯準會這次升息並不代表聯準會將啟動激進的升息循環，而是重新調整政策，以鞏固聯準會在抗通膨方面的公信力；只要經濟持續正成長、企業獲利持續擴大，股市應仍能承受略高的利率環境。

9月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，聯準會睽違三年再次升息。即使勞動市場整體健康、內需仍具韌性，聯準會認為通膨仍高於目標，因此決議升息25個基本點（0.25個百分點），將利率調升至3.75%至4%。

股市方面，目前更大的挑戰可能來自估值面，而非企業獲利。實質殖利率走升，可能對利率敏感度較高的類股帶來壓力，尤其估值偏高的成長股。另一方面，景氣循環類股、金融、能源及高品質價值股，則可能受惠於名目經濟成長仍具韌性的環境。

債市方面，聯準會釋出的訊號使美國公債殖利率在短期內大幅下滑的空間有限，前端殖利率仍受通膨變化，以及聯準會後續政策影響。不過，隨著政策利率已處於限制性水準、經濟成長逐步放緩，長天期債券作為投資組合分散工具的吸引力正逐步提高。

至於匯市，相較其他主要央行，聯準會偏鷹派的立場，短期內可望為美元提供支撐。不過，美元的漲幅仍將取決於聯準會最終是否進一步升息，以及通膨是否持續偏高。

隨著聯準會主席華許強調目前通膨仍處於偏高水準，政策制定者需要更有信心，確認物價壓力正持續回落至聯準會2%的目標水準。儘管經濟成長已放緩，部分消費需求也開始降溫，但勞動市場仍具韌性，支撐聯準會持續抗通膨的決定。

趙耀庭指出，更新後的利率點陣圖所傳達的訊息尤其值得關注，聯準會官員暗示今年至少還有一次升息的可能，並上修長期利率預估，顯示中性利率可能較市場過去預期更高，也意味著投資人可能需要適應利率維持高檔更長時間的環境。

聯準會 升息

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