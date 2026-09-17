聯準會升息展現抗通膨決心 亞股多收高

美國聯邦準備理事會（Fed）時隔3年首度調升基準利率，Fed主席華許（Kevin Warsh）展現鷹派立場，加深官員將持續升息抗通膨的市場預期，亞股今天多收紅。

法新社報導，沙烏地阿拉伯重要輸油管線因葉門無人機攻擊受損關閉後，近日持續恢復部分輸送能力，市場對油市供應重燃希望，國際油價應聲下挫。

Fed今天在利率決策會議宣布升息1碼（0.25個百分點），為2023年以來首度調升基準利率。華許在會後記者會表示，美國通膨維持在「高檔太久」，目前主要聚焦於維持物價穩定。

華許指出：「我們取消部分寬鬆措施，以便金融和信用情況更貼近我們的最終目標。今天的行動展現出我們實現物價穩定目標的決心。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）公布的利率預測「點陣圖」（dot plot）顯示，絕大多數Fed官員認為今年底前至少需再升息1次。

聯準會宣布升息後，華爾街股市昨天多收黑，不過亞洲市場反應正面。分析師認為Fed此舉強化央行公信力並展現抗通膨決心，使市場稍微感到放心。

隨著投資人下修對通膨的預期，本週稍早觸及20年高點的美國長天期公債殖利率回落。美國通膨率現為3.4%，仍遠高於Fed設定的2%目標。

亞股方面，東京、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收高，香港、上海、首爾股市收低。