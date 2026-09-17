日本旭化成前主管涉竊半導體機密 技術流向中國企業

日本愛知縣警方今天以涉嫌違反「不正競爭防止法」當中的洩漏營業秘密，逮捕石化大廠旭化成前員工古川祥一。旭化成表示，遭竊取的技術資料已確認流入中國企業。

讀賣新聞、共同社報導，66歲的古川祥一任職旭化成期間，曾擔任製造技術第2部長等職務，並於2018年11月底離職。

警方指出，古川涉嫌在離職前的2018年11月，非法攜出可應用於半導體製造的黏著劑相關機密資訊，並於2024年9月13日透過電子郵件，將資料傳送給另一家企業的相關人士。警方尚未公布古川是否認罪。

古川離開旭化成後，曾陸續轉職至名古屋市的化學製造商等多家企業。2024年8月，其中一家任職企業因為古川涉及另一起營業機密外洩事件，向愛知縣警方報案。

警方於2025年4月搜索古川住處，查扣智慧型手機及電腦等設備，經分析後發現他曾攜出旭化成的營業秘密，案件因而曝光。警方正進一步調查資訊外洩的詳細經過及流向。

針對前員工遭逮捕，旭化成發表聲明表示，未來將徹底落實法令教育，並強化防止類似事件再次發生的相關措施。