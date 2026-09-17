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Fed升息美股重挫別慌 通常好事會在後頭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歷史數據顯示，雖然Fed每次開啟升息周期都導致美股下跌，但跌幅往往在升息後的兩、三個月內全數收復。 路透
歷史數據顯示，雖然Fed每次開啟升息周期都導致美股下跌，但跌幅往往在升息後的兩、三個月內全數收復。 路透

美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，美股道瓊指數當天收盤應聲重挫600多點，但如果歷史經驗正確，這波損失可能只會是短暫的。

據The Kobeissi Letter策略師的最新分析報告，從1988年來Fed七次升息周期的首次升息後六周內，標普500指數平均下跌了4%，但這些跌幅平均都在之後的五至六周全數收復。

在首次升息後的六個月內，標普500指數平均報酬率為4%；首次升息後的12個月內，標普指數平均上漲9%。而且除了2022年的那次升息周期外，每次升息後的12個月內，標普指數都呈現上漲。

這群策略師表示：「Fed升息在歷史上一直是大好買進機會。」

高盛分析師也在11日報告中，分析了美股在Fed升息周期開始後的歷史表現。分析師表示，標普500指數在首次升息約三個月後的中位數報酬率約為負4%，且平均報酬率大約首次升息後的兩個月就觸底，約為負4%。

這代表著，首次升息後的二至三個月將是逢低買進的最好時機。到了升息後的六個月後，中位數和平均報酬率都將會轉正。到了升息後的12個月後，標普500的中位數報酬率已達到9%。

高盛表示，一旦投資人看到政策緊縮周期即將結束，股市通常就會觸底反彈。由於市場已經消化了幾次升息預期，股市應該不會出現大幅拋售。

此外，從歷史數據來看，首次升息後的類股表現通常參差不齊。但高盛表示，平均而言，能源股和科技股通常表現最為強勁，自1988年來，這兩類股在首次升息後的三個月內平均上漲4%。

Fed 升息 美股

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