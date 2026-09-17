聯準會升息新加坡銀行資本受矚 分析指體質穩風險可控

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼、牽動金融市場。新加坡分析師今天告訴中央社，新加坡銀行資本相對穩健，在利率波動之際，未實現證券損失在可控範圍；持續偏高的殖利率對財務較弱的借款人形成壓力，但仍能將信用損失控制在一定範圍內。

美國聯邦準備理事會（Fed）將利率調高0.25個百分點（1碼），為3年多以來首次升息。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現與金融動態常被視為全球貿易環境的指標之一。在全球經濟變動交織的環境下，新加坡銀行業在「獲利結構」與「資產品質」之間面臨的機遇與挑戰受到關注。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深分析師郭術甯（Rena Kwok）下午接受中央社訪問時表示，新加坡銀行的資產品質應可維持結構性韌性，其基礎在於嚴格的風險控管與審慎標準，即使持續偏高的殖利率對財務較弱的借款人形成壓力，仍能將信用損失控制在一定範圍內。

郭術甯分析，如果利率維持高檔，星展銀行（DBS）信用指標相對優於同業，主要受惠於較強的利差韌性與資產品質，以及充足的準備金以緩衝信用損失；穩健的信用基本面、低債券波動度等因素，凸顯新加坡銀行債券在區域同業中的相對韌性。

新加坡金融管理局（MAS）今年7月發布季度貨幣政策，將新元名目有效匯率（S$NEER）政策區間的升值斜率略為調升，微幅收緊貨幣政策。金管局當時指出，新加坡主要貿易夥伴的經濟成長預期持續穩健，科技領域強勁的投資支出，持續支撐全球電子供應鏈的活動。然而，能源成本仍高於一年前水準，將進一步推升全球通膨壓力。

熟悉東南亞經濟議題的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，今年4月收緊貨幣政策已有助抑制通膨壓力，然而，外部價格壓力持續、更廣泛反映至國內消費物價。考量核心通膨回升的可能性，金管局小幅調升新元名目有效匯率政策區間的升值斜率，以進一步抑制輸入型通膨。核心通膨率不含食物與能源，是當局關注的物價指標。

新加坡金管局自1981年起即以匯率而非利率作為主要政策工具，主因在於新加坡經濟高度開放，且對進口依賴度高。金管局貨幣政策立場每3個月檢討並公布一次，通常於1月、4月、7月與10月發布貨幣政策聲明。