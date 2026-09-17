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中資擬收購英美資源鎳礦業務 歐盟警告恐影響競爭
歐洲聯盟（EU）今天警告，礦業巨擘英美資源集團（AngloAmerican）擬將旗下鎳礦業務出售給中資控制的五礦資源集團，恐影響市場競爭。
法新社報導，歐盟近一年來調查這筆價值5億美元的交易。五礦資源的最大股東為中國國營企業，該公司擬收購位於巴西的2處鎳鐵生產基地及另外2項計畫。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出：「歐盟執委會已告知五礦資源有限公司初步看法，認為其擬收購英美資源鎳礦業務的計畫，可能限制低碳鎳鐵市場的競爭。」
執委會還說：「特別擔心交易完成後，五礦資源可能將低碳鎳鐵供應轉移出歐洲市場，進而導致歐洲不鏽鋼生產成本上升。」
歐盟表示，這份異議聲明並不預判整體調查的最終結果，五礦資源目前可以回應提出的疑慮。
英美資源集團於1917年由德裔實業家歐本海默（Ernest Oppenheimer）在南非創立，是全球最大礦業公司之一，在倫敦及約翰尼斯堡兩地掛牌上市。
英美資源集團持續進行業務轉型，計畫處分南非的冶金煤、白金和鑽石等多個業務部門，重新將焦點集中於銅、高階鐵礦石及化肥。
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