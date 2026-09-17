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王者之聲 查理三世喊話黃仁勳奧特曼...管好AI

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
英國國王查理三世。路透社
英國國王查理三世。路透社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，OpenAI財務長Sarah Friar，Google DeepMind共同創辦人Demis Hassabis等當今AI界重量級人物，17日將在蘇格蘭出席由英國國王查理三世召集的AI峰會。

英國君主希望能得到這些人的保證，相關技術專家能夠控制好他們的發明。

根據事先準備好的演講稿，國王查理三世將在這場閉門會議上表示，「這個世界上那些珍視我們人類及其重要道德價值的人，正焦急地尋求各位的保證，確保我們不會失去對自身命運的掌控。」白金漢宮在聲明中表示，此次會議將探討如何「利用這項技術造福社會和自然界」。

會中查理三世將向各界提出兩個關鍵問題：「第一，如何在確保安全的前提下，充分利用AI的優勢？第二，如何建立國際合作與共識，來實現這一目標，確保沒有國家落後，而人類的未來得到保護？」

近來對於AI風險日益加劇的問題，引發全球性討論。前Anthropic執行長阿莫戴等人呼籲，放緩前沿模型的開發步伐。

查理三世 黃仁勳 奧特曼

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