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走在鋼索上的Fed主席...既要顧及市場期待 也要安撫白宮主人

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）主席華許16日舉行了史上最簡短的Fed決策會後記者會。 法新社
聯準會（Fed）主席華許16日舉行了史上最簡短的Fed決策會後記者會。 法新社

聯準會（Fed）主席華許向來主張，決策者應該少說話。他在這次政策會議後照例舉行了記者會，但卻創下有史以來最短記者會的紀錄，無疑是要彰顯他堅守了自己的原則。

華許16日在Fed宣布三年多來首次升息後舉行的例行記者會，僅持續約30分鐘。這是自2011年聯準會主席開始定期舉行記者會以來最短的一次。

不過在記者會上，華許解釋升息決定時，用詞相當謹慎，一方面強調經濟持續加速，另一方面指出通膨仍然過高。他也明確指出，通膨對低收入勞工的衝擊尤其嚴重。

分析師指出，這段話同時說給兩類人聽：一是希望確認聯準會認真抑制通膨的投資人；二是期中選舉在即、對利率上升感到不安的白宮

美國總統川普2月接受NBC訪問時表示，如果華許曾表態支持升息，「他就不會得到這份工作」。

Fed決策出爐後數小時，川普就在Truth Social發文回應，要求迅速把利率降至1%或更低。川普稍後對記者表示，問題出在一個「非常敵意的委員會」，所以他把矛頭指向包括前主席鮑爾在內的「委員會」，而非直接批評華許，與他過去屢次抨擊鮑爾的態度，形成鮮明對比。

對Fed政策預期最敏感的2年期美國公債殖利率一度升至4.74%，創2024年以來最高。較容易受到通膨影響的長天期美債殖利率漲幅則落後，顯示投資人預期聯準會將持續壓制物價壓力。長期通膨預期回落。

投資人歡迎這次升息，視之為聯準會仍保持獨立、並致力抗擊通膨的信號。交易員迅速加碼押注華許及其同僚還會進一步升息，同時下修對未來數年的通膨預期。

貝萊德高級投資組合經理Jeffrey Rosenberg在彭博電視台表示，顯然市場認為，這位Fed主席的可信度提高了許多。

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