瑞銀：Warsh主導下 Fed未來4年或較過去40年更鷹派

9月FOMC會議決定升息一碼。瑞銀美國首席經濟學家 Jonathan Pingle表示，相較於過去三任，甚至可能是歷來所有聯準會主席，Warsh主席的政策反應函數似乎更重視金融環境，較少關注勞工市場，同時對何謂限制性貨幣政策設下更高門檻。Warsh向市場傳達強硬的抗通膨訊息，並表示此次升息展現了Fed恢復物價穩定的決心。同時，對經濟擴張韌性的信心，幾乎貫穿會議溝通內容。

瑞銀指出，Warsh主席在記者會上的發言，更清晰地回顧了他上任以來的決策及溝通脈絡，並進一步延伸其在Jackson Hole年會所闡述的政策原則。他不只一次表示，目前金融環境並不具限制性（restrictive），並多次強調，本次升息1碼僅僅移除了部分「寬鬆政策」（a dose of accommodation）。Warsh強調「物價穩定是經濟增長的基礎，而我認為我們今天為實現這一目標邁出了重要一步。我們部分是透過移除部分寬鬆政策來達成這一點。」

瑞銀表示，華許否定了「中性利率」（neutral rate of interest）在貨幣政策決策中具有任何「操作性作用」（operational effect）的概念。他似乎對勞工市場相對不敏感，在Jackson Hole的演說中已明顯淡化相關顧慮，而今日亦未顯示對政策收緊可能帶來的任何限制效果有所擔憂。事實上，在談及推進聯準會雙重使命目標時，他的措辭聽起來彷彿較高利率不會對勞工市場擴張造成影響。這看來並不只是單純的「勞工市場表現良好，而通膨過高」的情況。

瑞銀預期下一次升息將於12月FOMC會議進行，升幅為1碼。FOMC於10月會議按兵不動，這亦可避免在期中選舉前六天提高利率。2027年FOMC將維持利率不變，並於2027年6月FOMC會議開始減息。然而，在今日記者會後，瑞銀認為上述利率路徑面臨的風險已明顯傾向上行。

FOMC通常不會讓其他央行的政策考量影響自身決策。然而，瑞銀點出，Warsh主席似乎更關注、亦更重視這種全球央行間的對話。與歷任主席相比，他似乎對也能源價格衝擊更為敏感。這某程度上反映了疫情時期的經驗。早於2007年及2008年，時任聯準會理事Warsh似乎已傾向支持Charles Plosser及Richard Fisher等FOMC成員的觀點，他們擔心油價上升將帶來更持久的通膨壓力。然而，由於能源價格不可能無止境上升，最終總會趨於平穩，因此能源價格通膨最終亦會回落至零。若貨幣政策因應最初的衝擊作出反應，當衝擊消退後，政策設定反而可能變得不合時宜，這也是部分決策者主張對供應衝擊採取「視而不見」（look through）態度的原因。

Warsh對聯準會處理疫情期間政策的批評，很可能塑造了他認為這種做法並不正確的看法。他認為貨幣政策應正視供應衝擊，並在面對相關衝擊時作出反制，以確保通膨維持在目標水準。此次他提及「第二輪效應」（second-round effects），這種措辭聽起來更接近歐洲央行，而非美國聯準會傳統對能源價格向通膨傳導效應的討論。

例如，他在Jackson Hole曾提及「地緣政治」，而此次則提供了更詳細的說明。他指出，自7月以來有三件事發生變化。第一是勞工市場持續強勁，這很可能受到8月就業報告支持。第二是通膨走勢，而近期CPI數據顯然未有帶來令人鼓舞的訊號。第三是地緣政治局勢，以及能源價格上升所帶來的影響。

瑞銀表示，下一份美國PCE物價指數將於9月30日公布，市場屆時將從歷史數據修訂及統計方法更新中獲得大量新資訊。儘管利率預測較高，GDP增長預測卻被上調。對勞工市場的評估亦有明顯改善，目前預計失業率將維持於4.1%，略低於長期失業率4.2%，並持續至2029年。對經濟擴張韌性的信心，幾乎貫穿今日所有會議溝通內容。