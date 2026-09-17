要價近7萬元！Snap宣布結盟輝達、AWS 把AR眼鏡變成職場神助手

社群媒體公司Snap周三（16日）宣布，將與Salesforce、輝達（NVIDIA）及亞馬遜雲端事業AWS等企業合作，把職場工具整合到旗下Specs擴增實境（AR）眼鏡，藉此爭取企業市場需求，在競爭激烈的市場中搶占一席之地。

Snap在6月推出AR眼鏡Specs，售價2,195美元（新台幣近7萬元）。這款產品是Snap押注AR眼鏡市場的重要產品，這塊市場目前主要由社群巨擘Meta主導，近來吸引愈來愈多投資與消費者關注。

另一方面，蘋果公司在讓Vision Pro頭戴式裝置成為主流產品方面的表現好壞參半，也凸顯AI驅動智慧裝置市場所面臨的挑戰。

為了在競爭激烈的市場中拉抬銷售，Snap將AR眼鏡定位為企業工作裝置，鎖定需要免手持進行運算的工作，目標為工廠生產線、零售門市及外勤作業等傳統上不使用桌上型電腦的環境，提供無需手持運算解決方案的企業服務。

Snap表示，企業軟體公司Salesforce將把AI代理平台Agentforce加入Specse，讓員工能透過眼鏡讀取或使用公司資料，並自動化執行各項工作任務。

此外，輝達將驅動AI，讓Specs能解讀員工所看到的周遭環境，並擷取相關企業資料；亞馬遜AWS則將提供AI助理，讓員工能透過語音指令執行查詢產品庫存等工作。

Snap並未透露這些合作案的財務條件，合作對象還包括軟體公司Trifork及擴增實境軟體公司Hololight。

Specs的充電盒可單獨購買，也可以搭配在2,395美元的套裝組合一同購買。充電盒將透過電信合作夥伴提供行動網路連線服務，包括美國Verizon、法國Orange，以及英國電信集團旗下的EE。

Snap周三也宣布推出Specs Intelligence AI服務。該公司先前表示，預期今年秋季稍晚開始在美國、英國及法國出貨這款眼鏡。

Snap表示，消費者自10月起可在洛杉磯Westfield Century City購物中心試用Specs。

社群媒體公司Snap將自家AR眼鏡Specs定位為企業工作裝置，鎖定需要免手持進行運算的工作。美聯社