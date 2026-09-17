彭博：中方考慮讓比亞迪隨習近平訪美 但恐被視為挑釁

據彭博報導，中方正考慮讓汽車製造商比亞迪加入商界代表團，本月底隨國家主席習近平訪美。美國國防部曾指責比亞迪與共軍有關，並已列入黑名單。

彭博分析，由於美國正向中國電動車徵收100%關稅，等於禁止中國電動車進入市場；美國國防部亦曾指比亞迪與解放軍有關而列入黑名單，因此比亞迪創辦人暨董事長王傳福一旦隨行，或會被視為挑釁。

該消息人士表示，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等官員正在審核商界代表團名單，尚未最終拍板。而美國總統川普11日曾表示不反對中國車企赴美設廠、聘請美國工人。

另外，美國有線新聞網（CNN）引述消息人士指，川普政府考慮到可能有中國科技企業代表隨團，計劃在習近平訪美時安排場邊舉行AI領袖會議，討論AI未來發展及相關風險。消息指，暫時未知川普是否會出席該會議，但預計習近平不會參加。

綜合路透、彭博報導，OpenAI已於16日表示，執行長阿特曼（Sam Altman）將出席預計下周在華盛頓舉行的國宴。知情人士稱，蘋果剛卸任執行長、轉任執行董事長的庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳預計也將出席。