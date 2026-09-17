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彭博：台股躍居亞洲科技股領頭羊！本土資金是大靠山 外資狂賣也不怕

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
本土資金崛起，台股逐漸擺脫外資主導，躍居亞洲科技股領頭羊。示意圖。歐新社
本土資金崛起，台股逐漸擺脫外資主導，躍居亞洲科技股領頭羊。示意圖。歐新社

台積電與聯發科領漲MSCI亞太指數，交易員將聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策視為風險出清事件，加上台股先前消化了一波外資集中賣超，籌碼換手反而為進一步上漲創造條件。

彭博資訊報導，台灣企業廣泛布局整條AI供應鏈，已開始吸引投資人目光。這波漲勢甚至在科技製造業最不起眼的角落，催生出一批億萬富豪。

台灣本地資金的實力愈來愈雄厚，顯示市場不再任由外資擺布，因為一群新富且熟悉科技的本地投資人，正掌握愈來愈大的主導權。

證據之一是，儘管外資本周賣超37億美元，台股融資餘額並未退縮。這股樂觀情緒也反映在企業面，華邦電等業者陸續拿下晶片訂單，股價獲市場追捧。

在本地投資人的信心支撐下，即使台灣加權股價指數距離歷史高點僅約4%，市場波動率卻持續下滑，呈現出全球科技股投資人夢寐以求的那種夏普比率。

根據彭博，推論晶片需求強勁，使得「放緩AI發展腳步」的投資主題對台股的影響有限。

台灣的總經情勢也為台股提供支撐。儘管市場預期央行按兵不動、態度偏鷹，但貨幣政策維持偏緊，不過是反映經濟高速成長。政府已透過能源補貼與進口關稅減免，來協助控制通膨。

溫和的總經環境，加上企業基本面極為強勁，讓台股向上突破有了簡單明確的理由。

彭博指出，由於台積電是MSCI亞太指數中權重最大的成分股，它有能力提振亞洲其他科技股的買氣。

外資 科技股 彭博

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