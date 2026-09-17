聯準會升息1碼 通膨壓力仍高、後續政策受矚

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息1碼，符合市場普遍預期；聯準會會後發布簡短聲明，表示經濟活動持續穩健擴張，但通膨仍處於偏高水準。

聯邦公開市場委員會（FOMC）以12票對0票一致通過以下聲明：

為支持聯邦準備理事會的雙重使命，聯邦公開市場委員會決定將聯邦基金利率目標區間調高0.25個百分點到3.75%至4%。委員會將持續維持銀行體系充裕準備金的政策。

經濟活動以穩健步調擴張。儘管部分受到地緣政治情勢影響，不確定性仍高，但國內支出保持穩健。生產力成長強勁，資本投資也相當強勁。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。

通膨仍處於偏高水準。今天的政策行動將支持通膨更及時地回到委員會設定的2%目標。委員會將致力恢復物價穩定。

法新社報導，在聯準會自2023年以來首度升息後，華爾街股市今天走跌，美元則走升。

儘管市場普遍預期會升息，但在大多數聯準會官員預估2026年底前至少還會升息1次之後，市場認為聯準會釋放的整體訊號比預期更為「鷹派」。

美股3大指數今天收跌，標普500指數下滑0.5%。

市場觀察網站Briefing.com指出，美元兌歐元及其他主要貨幣走強，同時美國公債殖利率上升，從聯準會主席華許（Kevin Warsh）的話來看，市場認為「對抗通膨並非升息一次就能了事」。

Briefing.com指出：「相關言論進一步強化這種觀點，即今天的升息可能並非單一行動，投資人正密切關注持續的通膨壓力是否可能促使聯準會在未來幾個月進一步收緊貨幣政策。」