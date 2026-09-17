馬斯克突點名台灣！憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

全球首富馬斯克14日突然點名台灣，示警未來某個時候，晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷，將讓特斯拉、SpaceX的AI、人形機器人及汽車布局面臨困境。他直言，加上AI快速擴張恐讓現有晶圓廠產能不敷使用，這正是特斯拉與SpaceX決定自行打造超大型晶片製造基地Terafab的重要原因，即使地緣政治局勢惡化，也必須確保未來晶片供應。

加密幣狗狗幣基金會設計師DogeDesigner在X分享馬斯克出席All-In Summit，與SpaceX總裁暨營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）對談的內容。

被問及為何決定自行建造Terafab，而非只依賴既有晶片供應商時，馬斯克解釋：「不知出於什麼原因，到了某個時候，晶片可能無法再繼續從台灣運到這裡。如果我們拿不到任何晶片，事情真的會變得非常棘手。」

他強調，除了地緣政治風險，全球晶圓廠目前也幾乎滿載，隨著AI持續擴張，伺服器、邊緣運算、人形機器人及汽車所需晶片產能將愈來愈吃緊，「要嘛打造Terafab，要嘛無法繼續擴大規模，就只有這兩個選項」。

馬斯克同時透露，特斯拉與SpaceX正在德州奧斯汀合作興建研發晶圓廠，所需設備均已下單，預估明年底就可能「做出一些有用的東西」。

他形容自製晶片將採取「先爬、再走、最後才跑」的方式，第一步先確認能否成功製造晶片，接著投入規模化生產，最終再邁向超大規模量產。

財經媒體Benzinga報導，馬斯克這番話凸顯AI晶片供應鏈高度集中於台灣的風險。台積電是輝達等主要AI晶片設計商的重要製造夥伴。若投資人希望降低對台灣半導體產業的曝險，南韓記憶體產業，以及美日半導體設備與材料業者，都可成為分散布局的方向。

另一方面，台積電也正加速擴大美國產能。Benzinga指出，台積電規劃將美國總投資額提高至2650億美元，涵蓋12座製造及封裝設施；全部建成後，亞利桑那州據點可能承擔台積電約30%的2奈米及更先進製程產能。