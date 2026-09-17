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上市陸企四分之一虧損！半導體業大賺 捲入價格戰的產業慘兮兮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸上市公司上半年獲利分化，AI需求帶旺半導體業，例如鑫存儲母公司由虧轉盈。路透
中國大陸上市公司上半年獲利分化，AI需求帶旺半導體業，例如鑫存儲母公司由虧轉盈。路透

今年上半年，中國大陸約四分之一的上市公司陷入虧損。儘管整體淨利年增22%，但成長主要集中在AI晶片、電子與原物料業，其他產業低迷不振。

日媒報導，大陸交易所約5,400家非金融業上市公司，上半年淨利總額達到1.9兆元人民幣，獲利增幅五年來首度達到兩位數。

半導體業正逢順風。長鑫存儲母公司淨利776億元，較去年上半年虧損23億元，境況大幅翻轉；被稱為陸版輝達（NVIDIA）的寒武紀，獲利成長逾一倍。

中東局勢緊張導致油價飆高，包括中國石油在內的資源公司，獲利改善幅度也名列前茅。

但有超過半數、約2,700家上市公司的上半年獲利下滑。其中1,411家虧損，較去年同期增約10%，占總數約26%，家數創歷年同期新高。

房地產、汽車與食品業受到經濟低迷與價格戰的衝擊。太陽能業者的情況尤為嚴峻。伊朗戰事推升再生能源的需求，市場原本看好太陽能板製造商，但業內虧損公司增至73家，幾乎是去年同期的兩倍。

陸企 半導體 價格

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