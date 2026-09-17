上市陸企四分之一虧損！半導體業大賺 捲入價格戰的產業慘兮兮

全球首富馬斯克14日突然點名台灣，示警未來某個時候，晶片可能因故「無法再繼續從台灣運到美國」，一旦供應中斷，將讓特斯拉、SpaceX的AI、人形機器人及汽車布局面臨困境。他直言，加上AI快速擴張恐讓現有晶圓廠產能不敷使用，這正是特斯拉與SpaceX決定自行打造超大型晶片製造基地Terafab的重要原因，即使地緣政治局勢惡化，也必須確保未來晶片供應。

2026-09-17 10:51