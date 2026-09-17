3年多來首次！聯準會升息對借款人與存款人意味什麼 一次告訴你

聯邦準備理事會（Fed）今天將利率調高0.25個百分點（一碼），為3年多以來首次升息，除了牽動金融市場，也將逐步影響民眾日常財務。由於聯準會主要影響短期利率，信用卡、浮動利率房貸、債券與銀行存款等金融商品受到的影響各不相同。

對借款人而言，升息意味著更高的利息成本，而對持有現金或部分固定收益商品的存款人來說，則可能迎來更高的收益率。以下整理這次升息對借款人與存款人的主要影響如下：

● 信用卡

財富管理機構Bone Fide Wealth總裁博恩帕斯（DougBoneparth）指出：「對借款人而言，升息會讓債務成本提高，任何浮動利率的產品都會最先感受到影響…信用卡利率調整得很快，所以如果你目前有信用卡循環餘額，這就是你該積極還款的訊號。」

消費信用報告機構環聯資訊（TransUnion）研究與諮詢主管兼副總裁拉奈里（Michele Raneri）說：「雖然短期來看，每月信用卡最低還款額受到的影響可能相對有限，但較高的借款成本會隨時間累積，尤其是對於持有較高債務餘額，或只繳最低還款額的消費者而言。」

美國線上金融服務媒合平台LendingTree的分析師舒爾茲（Matt Schulz）表示，即使聯準會這次升息對許多借款人每月帳單可能只增加1、2美元，「當你本來就已經在為債務所苦時，每一美元都很重要」。

線上金融市場平台WalletHub估計，這次升息將使消費者未來12個月合計增加約20億美元的利息支出。

目前可以採取的明智做法，包括將債務合併成個人貸款，或利用零利率的信用卡餘額轉帳，以減少你目前債務所需支付的利息。致電信用卡發卡銀行要求降低利率也是不錯的選擇。根據LendingTree最近一項調查，過去一年打電話提出這項要求的持卡人中，有84%如願獲得較低的利率。

WalletHub的分析師盧波（Chip Lupo）說：「任何持有信用卡債務的人，都應優先償還債務；在適當情況下，可以將高利率餘額轉移到其他信用卡，同時改善信用評分，因為信用評分較高的人通常能取得明顯較低的利率。」

● 房貸

好消息是，這次升息已經反映在房貸利率之中。

房貸利率主要追蹤10年期美國公債殖利率，近期10年期美債殖利率因市場擔憂聯邦政府債務持續增加而上升；美國聯邦債務在8月突破40兆美元。此外，市場也擔心人工智慧（AI）以及美伊衝突可能帶來的通膨影響。

如果你持有的是固定利率房貸，現有房貸不會受到聯準會這次升息影響，至於浮動利率房貸（ARM），情況就比較複雜。

房貸機構loanDepot投資長兼首席經濟學家德格拉希安（Jeff DerGurahian）指出，相較於30年期固定利率房貸，現在浮動利率房貸的利率（ARM）可省下25到50個基點，在紐約等高房價市場，等於能節省顯著的月付金。

不過，他指出，ARM只適合特定情況。例如，如果你「持有房屋的時間較短，可能已經知道自己3、4年內就會搬家，或者你相信利率會下降，屆時可以再融資」，浮動利率房貸可能比較適合。

如果你目前持有ARM，現在正是檢視貸款文件的時候。德格拉希安建議：「看看你的房貸合約，確認利率最早可以在什麼日期調整，以及每次最多可以調整多少。同時，要確保你的預算已經正確反映這些變化。」

對於正考慮購買新房並需要透過房貸融資的人，德格拉希安建議保持冷靜。他說：「利率是暫時的，房子才是長遠的。」

換句話說，不要過度糾結目前的房貸利率，因為如果未來利率下降，還可以再融資。

最後，如果你正在考慮房貸再融資，應留意可能出現的有利時機，並準備好迅速採取行動。

● 債券

債券殖利率與債券價格呈反向變動。當利率上升時，既有債券的價值會下降，反之亦然。

加州First Financial Consulting總裁兼財務顧問韋爾伯恩（Greg Welborn）說：「這也是為什麼債券投資很難做好。」

他說，許多個人儲蓄者與投資人，在債券市場中很容易因為採取「買了就放著不管」或過於簡單的「買進持有」策略而遭受損失。

不過，對部分投資人而言，新的債券殖利率反而具有吸引力。

Bone Fide Wealth的博恩帕斯表示：「利率上升時，既有債券會失去價值，但新發行的債券提供更高收益，因此建立債券梯（bond ladder）可能會有所幫助。」

所謂「債券梯」，是一種投資組合策略，投資人購買不同到期時間的債券，讓債券陸續到期後，可以把本金重新投資到當時可能更高利率的債券。

● 儲蓄

對存款人而言，短期利率通常才是好消息所在。

獨立財務規劃與理財顧問公司Victory IndependentPlanning負責人、認證理財規劃師休伊（PatrickHuey）說：「高收益儲蓄帳戶、貨幣市場基金、定期存款以及美國國庫券（T-bills），與短期利率的連動程度都高得多，因此通常能更直接受惠於聯準會升息。」

不過，他也提醒，銀行並不一定會迅速或完全反映利率上升，因此存款人仍然需要比較不同銀行的利率。

如果你的現金目前放在銀行帳戶中，應確認自己取得的是具競爭力的短期收益率。

根據美國權威金融理財網站Bankrate對金融機構進行的調查，截至2026年9月15日，美國全國平均儲蓄帳戶年化收益率（APY）為0.63%。

●大局觀：為什麼升息重要？

隨著通膨升溫，物價已成為美國民眾最關注的問題之一。

非營利信用諮詢機構Money Management International首席消費金融分析師羅斯曼（Ted Rossman）表示，「我們購買的所有東西，平均價格都比2019年高出約30%」，其中包括「50年來最劇烈的食品價格漲幅」。

調高利率是壓抑通膨所需的手段之一。2026年通膨再次升溫之際，聯準會傳遞出的政策訊息，可能與實際升息幅度同樣重要。

羅斯曼表示：「單次升息0.25個百分點，不會對通膨或家庭信用卡帳單造成非常巨大的影響，但我確實認為，升息可能向投資人、市場以及消費者傳遞一個重要的心理訊號。」

不過，資金吃緊的消費者仍然可自主採取一些行動。

LendingTree的舒爾茲建議：「人們往往可以透過貨比三家，以及主動要求更好的條件，大幅影響自己獲得的利率與支付的利率。你不必等著聯準會來拯救你。」