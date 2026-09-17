安謀新AI晶片已搶到足夠產能？執行長哈斯自信喊：20億美元營收穩了

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）對自家公司最新資料中心晶片AGI CPU「按讚」，表示他愈來愈有信心這款產品能達到華爾街的高標營收預期，這意味著他認為能取得足夠供應，來滿足規模達20億美元的客戶需求。

哈斯周三（16日）接受CNBC節目專訪時表示：「我們對此感覺很好，真的非常有信心。」

CNBC報導分析，這番言論的重要性在於，目前市場關注焦點並非是安謀的首款自研資料中心CPU是否有需求，而是聚焦安謀能否取得足夠的供應，將市場需求轉化為實際營收，因為此時各家IC設計公司都在爭搶有限的晶片代工產能。

這項執行力尤其重要，因為安謀的CPU代表其商業模式的一大擴張。過去安謀主要透過向客戶授權晶片設計賺取營收，而這款CPU則代表安謀開始跨足自行銷售完整晶片的業務。

安謀是在3月宣布推出首款自研CPU、Meta為首家客戶，接著在5月公布財報時首次透露，這款AGI CPU已有望見到20億美元需求，比最初公布的10億美元營收預期高一倍。不過，由於當時安謀正努力取得足夠產能以滿足額外需求，公司仍維持原先10億美元的正式營收展望，導致股價下跌 10%。

在7月財報會議上，管理層表示，對於取得所需產能的信心已經提高，激勵安謀股價在隔一天的交易日大漲逾7%。

哈斯周三表示，他目前的信心又進一步增強，「我們在5月左右的財報會議上說，我們已經看到20億美元的需求；而在上一次財報會議中，我們說，從5月到7月，我們對實現這20億美元目標的信心已經提高。」

他說：「現在已經是9月，我可以告訴你的是，我今天的信心比7月財報時更強。」

安謀股價16日收盤報每股243.98美元，仍較6月創下的452美元高點低約45%，但今年來累計漲幅仍超過112%。