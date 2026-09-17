聯準會升息市場不埋單 華許鷹派言論引發美股挫

美國聯邦準備理事會主席華許（Kevin Warsh）明確表示，通膨問題依然存在。華爾街則開始揣測，聯準會究竟會採取多大力度來應對通膨。

聯準會祭出3年來首次升息後，華許發表極為鷹派的言論，導致美股下挫、10年期美國公債殖利率自2007年7月來首度收在5%以上。

「華爾街日報」報導，華許今天下午向記者表示：「通膨過高，而且已經持續太久。」他稍後又說：「今天的行動開始顯示，我們是認真的。」

起初，市場對聯準會升息決定鬆了一口氣。由於總統川普一直主張利率已經太高，投資人原本擔心華許會有所顧忌，不敢正面迎擊飆升的物價。但今天這名新任聯準會主席開口談話不久，美股便下跌，10年期美國公債殖利率也再次升破5%。

瓊斯交易公司（JonesTrading）首席市場策略師歐洛克（Mike O’Rourke）表示：「我們必須做好準備，迎接升息循環。在可預見的未來充滿不確定性，這使得人們自然有理由採取更保守防禦的態勢。」

美國3大股指過去8個交易日中第7度下跌。道瓊工業指數下挫631點或1.2%，標普500指數下跌約0.4%，那斯達克指數則小幅下跌。這些主要指數尾盤出現反彈，否則跌勢原本更加慘烈。

川普隨後表達了他的失望。川普在社群媒體發文，再次喊話要求降息。他表示：「美國的利率應該在1%或更低，因為我們是全世界信用最佳的國家，遠遠勝過其他國家。」

近幾天來，華爾街認為聯準會升息幾乎已無懸念。今天上午，投資人預期的升息機率高達90%，分析師則警告，如果決策官員未能如期升息，債券可能遭到大幅拋售。

結果，這項升息決策符合預期，但市場依然出現負面反應。每當聯準會升息並釋出通膨仍令人擔憂的訊號時，市場的反應向來如此：債券殖利率上升，股市應聲下跌。

2026年初，許多投資人原本押注聯準會會降息。但隨後伊朗戰爭打亂通膨預期，並大幅推高全球燃料成本。加上穩健的經濟成長以及熱度不減的人工智慧（AI）投資，更進一步加劇物價上漲的壓力。

過去幾個月債市拋售加劇，也讓華許與聯準會承受更大壓力。即使財政部長貝森特（Scott Bessent）出手干預，也未能有效壓低債券殖利率。

本週稍早，10年期美債殖利率觸及19年新高，升破5%，為自2023年盤中短暫衝高以來，首度再度突破5%。殖利率上升也對股價造成壓力，部分原因是推高整體經濟的借貸成本。