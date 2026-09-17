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AI卡在硬體！日材料雙雄攜手台積電、廣達押注矽谷新創公司

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日媒報導，日本半導體材料大廠力森諾科（Resonac Holdings）和日東電工將投資美國創投Matter Venture Partners 基金，和台積電（2330）、廣達（2382）在內金主聯手物色AI硬體新創公司，希望從能源、記憶體到資料中心效率，破解AI快速發展帶來的硬體瓶頸。

規模4.5億美元的Matter由曾任職於凱鵬華盈（Kleiner Perkins）的謝文暄（Hsieh Wen）於2023年在矽谷共同創立，基金投資方向包括提升圖形處理器（GPU）能源效率、改善處理器和記憶體間的資料傳輸，並降低資料中心浪費。

謝文暄說，比起記憶體供需失衡，他更擔心「能源枯竭」。

Matter也希望促成美日企業合作。謝文暄指出，美國強項是在軟體和資料，日本則擅長硬體；日東電工和Resonac不僅可以共同投資新創公司，也能協助缺乏量產能力的新創公司擴大生產。Matter先前投資的AI焊接機器人業者Path Robotics，就已和日本安川電機合作。

廣達 矽谷 材料

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