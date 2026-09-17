Fed決策／美重啟升息壓迫亞幣！日圓又急貶 日銀周五若不夠鷹恐失守160

聯準會（Fed）決議升息1碼並釋出鷹派訊號後，日圓大幅走貶，使日本央行本周五（18日）的決策會議面臨極大考驗。分析師指出，Fed此次鷹派升息將對亞洲貨幣形成壓力，尤其是日圓，除非日本官員能讓市場相信後續還會進一步升息，否則日圓可能持續走弱。

Fed周三首度自2023年來首度調高利率，並預測未來進一步升息，促使交易人士押注明年年中前還會有三次升息。即使市場預期日銀（BoJ，央行）本周也將升息，這仍可能讓美日利差維持在高檔。

日圓隔夜急貶至156 逆轉稍早升勢

Fed決策公布後，日圓一度在隔夜交易中貶值1%，至1美元兌156.42日圓，今天盤初維持在156.18日圓左右。此前，日圓才在本月初大幅升值，當時市場預期日銀將加快升息、以日圓融資的利差交易平倉，以及市場推測日本退休基金可能增加對國內資產的配置。

墨爾本ACCM研究主管殷葛倫（Glenn Yin，音譯）表示「日本目前確實面臨巨大壓力，不僅要升息，還必須釋放鷹派訊息，以將傷害降至最低」。他說，如果日銀讓市場失望，不能排除日圓將很快升至160日圓的風險；此外，Fed重新啟動緊縮循環，正在削弱澳幣的吸引力，儘管澳洲央行的現金利率相對較高。

市場押注日銀升息1碼 專家警示若不夠鷹 日圓匯率恐重返160

市場對日銀的期待很高。隔夜指數交換幾乎已完全反映升息1碼，因此市場將聚焦日銀總裁植田和男會後記者會發言的鷹派程度。目前，日銀偏鷹派理事高田創甚至仍未排除大幅升息或連續升息的可能性。

SMBC日興證券資深利率與外匯策略師丸山凜塗表示，日圓又走弱，反而讓日銀更有理由強調通膨上行風險。他說，日銀預料周五的升息，將使日本政策利率進入中性利率區間的估計範圍，因此官員不太可能釋放升息2碼或連續升息的訊號。如果市場將這次會議解讀為偏鴿派，他認為美元兌日圓下一個上行目標將是158。

這使日圓面臨更大風險，因為投資人可能認為，日銀的緊縮周期難以跟上聯準會的步調。從較長期來看，丸山認為，如果美國利率升幅快於日本，美元兌日圓可能逐步回升至160附近。

不過，仍有一些理由認為，新一輪日圓賣壓可能不會像先前那麼猛烈。套利交易者近期因日圓升值而遭受損失，避險基金也已經降低看空日圓的部位。此外，美日已經展現願意聯手干預匯市的意願，也可能抑制日圓貶值幅度。