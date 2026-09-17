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整理包／Fed點陣圖「少1點」！華許連兩次未交預測 Q＆A讓你看懂
聯準會（Fed）周三公布最新利率點陣圖，原本最多可有19個點，這次卻和6月一樣只有18個，少掉的那一個，是因為聯準會主席華許（Kevin Warsh）依舊未提交利率預測。
一、華許為何不願意預測？
華許6月首次主持利率會議便未提交預測，9月也一樣。他曾公開批評沿用近15年的點陣圖，認為這項工具無助於制定貨幣政策，並主張聯準會減少暗示未來利率走向。
二、點陣圖究竟在畫什麼？
聯準會七名理事與12家地區聯準銀行總裁，可分別預測未來三年與長期聯邦資金利率的適當水準。每個點代表一名官員的看法，不標示姓名，而投資人最關注的是各期限預測的中位數。
三、點陣圖為何牽動市場？
如果點陣圖上的點上移或下移，可透露聯準會傾向升息或降息，也能顯示官員與市場預期的差距。2023年6月，Fed雖暫停升息，點陣圖卻暗示當年稍後仍會升息，壓下市場提前慶祝升息周期結束的情緒。
四、點陣圖當初為何誕生？
點陣圖於2011年底推出。時任主席伯南克與副主席葉倫希望，在金融危機後逐步撤除寬鬆政策時，讓市場提前了解聯準會的利率思路。
五、點陣圖最大爭議在哪？
點陣圖並非共識預測。每名官員採用的模型與假設可能不同，12名地區聯準銀行總裁每年又只有五人有投票權。聯準會已成立委員會，檢討包括點陣圖與記者會在內的溝通方式。
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