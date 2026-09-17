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誰扛得住Fed升息？兩檔光通訊股逆勢大漲 投資人精挑有訂單AI股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI叢集規模持續擴大，GPU與資料中心之間的資料傳輸量增加，也推升高速光通訊需求。圖為資料中心內的伺服器與光纖設備。路透
AI叢集規模持續擴大，GPU與資料中心之間的資料傳輸量增加，也推升高速光通訊需求。圖為資料中心內的伺服器與光纖設備。路透

聯準會（Fed）周三升息1碼，美股大盤承壓，但AI供應鏈有兩檔股票逆勢大漲。

光通訊設備商Lumentum和Coherent分別強彈9.6%和6.9%，成為標普500當天漲幅最大的兩檔股票。

MarketWatch報導，這波漲勢除了反映跌深反彈，也顯示投資人正重新挑選AI硬體供應鏈中哪些需求最扎實。

Direxion資本市場主管Jake Behan表示，投資人正把資金集中到「需求看得見、支出已承諾」的供應鏈環節。

AI部署帶通光通訊需求

PurePlay ETFs執行長Joseph DeYonker指出，愈接近實際部署端的AI硬體業者，愈能反映AI基礎建設的真實需求。隨著AI叢集擴大，GPU與資料中心間傳輸量增加，光通訊需求跟著上升。Lumentum、Coherent等供應商的重要性因此提高。

他說，投資人變挑剔了，他們在尋找真正看到訂單與擴產的供應鏈環節。

Freedom Capital Markets科技研究主管Paul Meeks認為，周三漲勢有一部分是前一波賣壓後的反彈，但他仍預期AI基礎建設支出將持續，只不過未來幾個月相關股票走勢可能震盪加劇。

美光財報驗證AI需求真偽

市場接下來將把焦點轉向美光（Micron）預定本月稍晚公布的財報。

Behan指出，美光目前收到的資料中心需求，有超過一半尚未滿足，該公司這次財測將成為觀察AI基礎建設需求的重要指標。如果財測仍能維持這股積壓的需求，將有力反駁AI支出短期內正在降溫的說法。

Fed周三升息1碼，並預期未來至少還會再升一次。高利率確實可能壓低快速成長科技股的估值，但DeYonker表示，支撐下一代AI所需的實體基礎建設，仍有大量設施有待興建。

光通訊 Fed 升息

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