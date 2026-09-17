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美墨談判為川習會讓路？延後一周再談限縮陸製零組件

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國將要求墨西哥同意針對人工智慧（AI）設備、家電和醫療器材訂定採購來源規範，限制來自北美以外、尤其是中國大陸的零組件比重。路透
美國將要求墨西哥同意針對人工智慧（AI）設備、家電和醫療器材訂定採購來源規範，限制來自北美以外、尤其是中國大陸的零組件比重。路透

美國和墨西哥下一輪貿易談判延後一周，改於9月28日至29日在華盛頓舉行。

據華爾街日報報導，談判原定於9月21日當周舉行，延後原因尚不清楚。不過，習近平預訂同一周訪問華府，美方高層可能得忙著接待、開會，較難抽出時間和墨西哥談判。

這將是美墨兩國就修訂《美墨加協定》舉行的第四輪正式談判，預料美國將要求墨西哥同意針對人工智慧（AI）設備、家電和醫療器材訂定採購來源規範，限制來自北美以外、尤其是中國大陸的零組件比重。

川習會 習近平 貿易談判

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