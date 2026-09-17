聯準會升息一碼符合預期 五大重點一次掌握

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息一碼，符合市場普遍預期，但會後聲明與主席華許（Kevin Warsh）的談話，仍釋放出偏向強硬的訊號。在通膨風險備受關注之際，聯準會官員對未來利率走向的看法明顯分歧，進一步牽動股市與債市表現。以下為財經頻道CNBC整理這次利率決策的五大重點：

● 相當一致的訊息

聯準會今天決議升息一碼（0.25個百分點），符合市場預期。比較令人意外的是，這次表決竟然一致通過。

考量到聯準會官員近幾週所表達的看法存在歧異，市場原本預測至少會有一名投票委員反對，其中可能性較大的理事華勒（Christopher Waller），但最終聯邦公開市場委員會（FOMC）12名投票委員全數同意這項決定。

● 市場並不買單

在聯準會公布利率決策前，股市仍處於上漲狀態，債券殖利率也在下降，但這種情況並沒有維持多久。

無論是華許對通膨採取的強硬語氣，還是市場對未來可能多次升息的整體預期，都導致股市在決策公布後大幅下跌。

道瓊工業平均指數下挫631點，而對聯準會利率預期最敏感的2年期美國公債殖利率則大幅上升逾7個基點。

這波拋售與市場對7月FOMC會議及華許記者會的反應相當類似。

● 聲明簡短，記者會也很短

延續華許上任後前兩次會議的風格，會後聲明可以說是非常精簡。

這份聲明只有130個英文單字，甚至比7月的166個字更短，與6月聲明並列為最短。

華許之後舉行記者會，接受記者提問的時間總共只有22分鐘左右，整場記者會也勉強超過半小時。

● 從「點陣圖」看出分歧

FOMC「點陣圖」（dot plot）呈現各官員對未來利率的各別預期。結果顯示，官員對2026年的看法相對一致，但對較後面的年分則存在很大分歧。

18名參與者中，有16人預期今年至少還會再升息一次。

但到了未來幾年，意見就明顯分歧，有8人預期2027年還會再升息，17人中有9人認為2028年利率將維持不變或進一步升高，10人預期直到2029年都不會降息。

● 不迎合總統立場

華許迴避了幾個帶有政治意味的問題。這一點值得注意，因為美國總統川普近期再次對聯準會施壓，甚至威脅，如果聯準會不降息，他可能切斷與某些國家的貿易。

華許在記者會上表示：「關於我與總統之間的討論，我沒有什麼可以告訴你們的…聯準會能夠保持獨立，其中一個原因是我們恪守本分。獨立性是雙向的。」

簡單來說，這次升息雖然符合市場預期，但聯準會對抗通膨的態度仍然強硬，而點陣圖則顯示，官員對未來幾年的利率路徑存在相當大的分歧。