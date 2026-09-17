矽盛世與WAICO爭霸 東協掀主權AI風潮靈活戰略拒站隊

隨美中掀起矽盛世與WAICO的AI陣營對抗，東協各國正透過靈活雙軌戰略在夾縫中求生，如越南加入中國主導組織，同時引進美企大廠對沖。越南今年頒布東協首部獨立AI法案、研發本土語言模型，證明了東南亞邁向科技多極化時代。

隨全球人工智慧（AI）由技術競賽全面轉向地緣政治博弈，攸關未來的數位主權巨浪正席捲東南亞國家。在這場由美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）與中國牽頭的「世界人工智慧合作組織」（WAICO）兩大陣營的科技夾擊中，東協各國正努力展現外交韌性，其中以越南戰略布局尤其受矚。

●越南低調加入WAICO 實踐竹子外交

7月16日，總部設於上海的WAICO正式成立，印尼、馬來西亞等29個國家第一批簽約加入；2週後，越南也低調地成為第二批正式簽約加入的成員國。矽盛世的東南亞成員國則有新加坡與菲律賓。

然8月27日，美國半導體大廠高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）訪越，獲得越共總書記蘇林（To Lam）親自接見，會中提及了高通在北越的研發中心。艾蒙更表示，計劃將越南發展為該集團高通的全球第三大AI研發中心。

輝達（NVIDIA）更是越南核心AI戰略夥伴。執行長黃仁勳承諾將越南打造成「第二故鄉」，並與越南政府簽署協議，與當地科技龍頭合作，建造人工智慧研發中心及AI資料中心並提供高端GPU。此外，谷歌（Google）與微軟（Microsoft）也都積極投資越南AI資料中心。

美、中左右逢源，是越南竹子外交平衡策略的體現。該國正處於製造業轉型升級關鍵期，加入WAICO能幫助國內傳統產業以較低成本引進開源資源與AI轉型技術。

目前看來，東協大多不願在AI發展上站隊。阿聯酋戰略研究中心（ECSSR）東亞事務項目主管郝楠在新加坡商業時報中指出：「東協各國在加入WAICO與否的抉擇上，反映的是各國自身的發展需求、監管重點與技術夥伴關係，而非明確的區域劃分陣營。」 越南低調加入，正是為了在不刺激美國前提下，極大化技術與生存利益。

雖然華府對此表達關切，但由於越南是美國企業執行「中國+1」供應鏈分散戰略的核心陣地，美方難以承受失去越南的代價。因此，越南似乎成功在美中兩大AI生態圈之間，開闢出「兩頭通吃」的生存空間。

● 東協首部獨立AI法案 區域AI治理恐走向分歧

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）訪問學者Zenobia Chan在「對東南亞而言，人工智慧競賽的關鍵在於取得，而非霸權」一文中分析道，對東協而言，領先並非最重要的目標，關鍵在於這些技術是否唾手可得、可靠安全且價格合理。因此，許多東南亞國家可能會採取靈活結盟策略，不願依賴單一技術生態系統。

在AI發展上，越南展現了中央集權管理思維。今年3月，越南實施了東協首部獨立AI專法，採取類似歐盟的「風險分級制」，且海外運作但服務越南用戶的AI平台也須遵守。國際社會也正關注高壓法規是否會扼殺新創，或能成功保護數位主權。

相較於新加坡、馬來西亞等國採取的自願性、原則性寬鬆監管，越南是亞太地區少數直接祭出硬性法律約束的國家。

新加坡管理大學副教授劉漢威指出，「隨著成員國在AI 供應鏈安全與外部政治結盟上產生分歧，這將進一步拉開各國的治理距離」。

● 「越南製造」LLM捍衛數位主權 東協科技多極化

東南亞政府逐漸意識到技術自主與數位主權的重要性。為防止在文化、政治與敏感數據上遭受西方或中國的「科技殖民」，越南已將AI本地化列入國家戰略，誓言在2030年前完善Viettel LLM等數個貼近越南語文、文化與歷史的本土大型語言模型（LLM）。

各東協國都在吹「主權AI」（Sovereign AI）風潮。新加坡目前正全力主導東協跨國大模型SEA-LION，即涵蓋印尼語、馬來語、泰語及越南語等多東南亞語言的一體化網絡，增加東協AI國際話語權。

個別國家方面，印尼電信商與科技巨頭GoTo發表Sahabat-AI，專攻印尼語及地方語言；泰國則由政府研究機構帶頭開發OpenThaiGPT，掌握泰文複雜的語境與稱謂系統；馬來西亞則發展ILMU模型，確保AI回覆符合當地伊斯蘭文化與社會價值觀。

在AI新大航海時代，東協各國需要中國規模經濟，也必須尋求美國前沿技術。他們不願成為大國博弈下的科技附庸，透過「對外拒絕簽署排他性條款、對內研發主權AI」的雙軌戰略與靈活結盟，努力在美中爭霸夾縫中，走出一條科技多極化的道路。