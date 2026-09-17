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今晨國際頭條一次看／聯準會三年來首度升息 年底前可能再升1碼

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國聯準會16日一致決議升息1碼，主席華許表示，通膨趨勢並未明顯改善，能源衝擊與AI投資熱潮都在推高物價壓力。多數官員預估今年還會再升1碼。歐新社
美國聯準會16日一致決議升息1碼，主席華許表示，通膨趨勢並未明顯改善，能源衝擊與AI投資熱潮都在推高物價壓力。多數官員預估今年還會再升1碼。歐新社

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

聯準會三年來首次升息 官員預估今年還會再升1碼

Fed Delivers First Rate Hike in Years With Unanimous Vote

摘要

聯準會一致決議升息1碼，把聯邦基金利率目標區間提高至3.75%至4%，是三年來首次升息。多數官員預估今年還會再升1碼；主席華許表示，通膨趨勢並未明顯改善，能源衝擊與AI投資熱潮都在推高物價壓力。

為何重要

聯準會從降息轉向重新緊縮，顯示美國抗通膨進入新階段，也會直接牽動全球資金成本與市場定價。

華盛頓郵報

川普規劃250呎凱旋門 官員承認將衝擊歷史景觀仍推進

Trump’s arch will harm historic sites but must proceed, federal officials say

摘要

華盛頓郵報取得的國家公園管理局文件顯示，川普規劃在阿靈頓國家公墓附近興建250呎高凱旋門，將不可避免影響公墓、林肯紀念堂等數十處歷史景觀；聯邦官員仍主張計畫必須推進，並要求地方文資主管與相關團體週一前簽署協議。

為何重要

爭議牽涉聯邦歷史保存審查與首都紀念空間的永久改變，也考驗行政部門如何處理地方與保存團體異議。

金融時報

聯準會不理川普降息要求 三年來首度升息

Federal Reserve defies Donald Trump with first rate rise since 2023

摘要

金融時報報導，聯準會一致通過升息1碼至3.75%至4%，為2023年以來首次升息，也釋出可能進一步緊縮訊號。主席華許稱通膨過高且持續太久；市場升高年底前再升息的押注，美元與短天期美債殖利率隨之走高。

為何重要

這次升息凸顯聯準會優先壓制通膨，即使川普要求大幅降息，央行仍選擇收緊政策，獨立性與市場信心受檢驗。

衛報

美國會晤葉門青年運動領袖後 決定不支援沙國反攻

US opts not to back Saudi Arabia in Yemen after meeting Houthi leaders

摘要

衛報報導，美國官員上週末在阿曼馬斯開特會見葉門青年運動領袖後，決定不直接協助沙烏地阿拉伯反攻。這個獲伊朗支持的組織向美方保證，2025年停火仍有效，不會攻擊美國或其他國際紅海航運，但沙烏地相關船隻仍被視為目標。

為何重要

美國不介入，使沙國必須更依賴外交或區域盟友處理葉門戰局，也直接關係紅海航運與能源運輸安全。

路透

聯準會升息1碼 18名官員有16人預估年底前再升

Fed raises rates in search of 'timelier' drop in inflation, sees more tightening ahead

摘要

路透報導，聯準會升息1碼至3.75%至4%，並暗示未來數月還可能升息。18名決策官員中有16人預估年底前至少再升1碼；華許表示經濟與就業轉強、通膨仍偏高。川普則再度主張美國利率應降到1%或更低。

為何重要

若聯準會持續升息，美債、美元與全球資金流向都可能重新定價，也加深白宮低利率訴求與央行政策方向的落差。

美聯社

聯準會三年來首次升息 借貸成本恐進一步上揚

Live updates: Federal Reserve defies Trump, hikes key interest rate for first time in 3 years

摘要

美聯社報導，聯準會三年來首次升息1碼，把基準利率推高到約3.9%，並暗示今年可能再升一次至約4.1%。華許表示經濟近期加速、通膨仍高於2%目標；升息也可能逐步推高房貸、車貸與信用卡等借貸成本。

為何重要

升息距美國期中選舉僅約七週，民生成本已是重要議題；貨幣政策變化將直接影響家庭借貸與政治攻防。

（本文與AI協作）

聯準會 升息 華爾街日報

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