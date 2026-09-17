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台積電ADR止跌反彈1% 台指期漲322點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1%，止住連二日頹勢，收在417.72美元，較台北交易溢價11.7%。

台指期夜盤收盤漲322點至46,382點，漲幅0.7%。台灣加權股價指數周三漲337.41點，收在45,848.90點。台積電（2330）平盤收在2,380元。

美國股市周三震盪收低，聯準會（Fed）三年多來首度升息，並暗示年底前還會再升，拖累道瓊指數下跌逾600點，美國公債殖利率再創多年新高。不過，科技股尾盤回穩，晶片股反彈，讓那斯達克指數幾乎收平。

道瓊工業指數下跌631.21點，跌幅1.2%，收51,461.90點，已比歷史高點回落5.3%。標普500指數下跌33.92點，跌幅0.5%，收7,551.81點；那斯達克綜合指數微跌3.15點，跌幅0.01%，收在25,978.42點。費城半導體指數上漲0.6%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,657.20 +1.23 2,380.00 +11.65

日月光投控 ASX 603.52 +2.24 605.00 -0.24

聯電 UMC 143.32 +4.26 142.00 +0.93

中華電 CHT 143.70 -0.42 143.50 +0.14

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