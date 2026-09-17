美股收盤／Fed升息還沒完！道瓊跌631點 晶片股逆勢反彈

美國股市周三震盪收低，聯準會（Fed）三年多來首度升息，並暗示年底前還會再升，拖累道瓊指數下跌逾600點，美國公債殖利率再創多年新高。不過，科技股尾盤回穩，晶片股反彈，讓那斯達克指數幾乎收平。

道瓊工業指數下跌631.21點，跌幅1.2%，收51,461.90點，已比歷史高點回落5.3%。標普500指數下跌33.92點，跌幅0.5%，收7,551.81點；那斯達克綜合指數微跌3.15點，跌幅0.01%，收在25,978.42點。費城半導體指數上漲0.6%。

台積電ADR漲1%，輝達（NVIDIA）漲0.8%。

標普500指數多數類股收低，科技股表現最強，能源股則受油價回落拖累，下跌3%，跌幅最大。多位人工智慧（AI）業界主管日前聯合呼籲放慢技術發展速度、加強安全合作後，晶片股周三首度出現較明顯的反彈。

英特爾上漲4%，先前有報導指出，SK海力士正和英特爾洽談在美國生產記憶體晶片。SK海力士在美國上市的股票上漲0.6%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，為2023年7月以來首度升息。最新利率預測點狀圖顯示，18名提交預測的官員中，12人預期年底前再升息一次，另有4人預期再升兩次。貨幣市場反映，Fed在10月再度升息的機率約為五成。

美股三大指數在決策公布前原本都上漲，股債市在記者會前也相對平穩，但隨著Fed主席華許發言，雙雙遭到賣壓。華許表示，美國經濟自上次會議以來進一步轉強，通膨趨勢卻幾乎未見改善，但不願說明還需要升息幾次，才能讓通膨回到2%目標。

華許說，這次升息收回了「部分寬鬆」，讓金融和信貸情勢更符合政策最終目標。「今天的行動，開始讓大家看到我們的決心，我們也會實現物價穩定的目標。」

信安資產管理的莎阿（Seema Shah）指出，市場現在爭論的已不是會不會再升息，而是還要升幾次。全票通過顯示，能源價格上漲和通膨遲遲不退，已讓原本偏向寬鬆的官員也支持升息，因此只升一次就收手的可能性很低。

凱投宏觀的布朗（Stephen Brown）預期，Fed今年至少還會升息一次，最可能在12月。他認為，官員低估了失業率進一步下降的可能性，因此仍預期Fed在2027年會第三度升息。

不過，市場對華許的溝通方式看法分歧。Evercore的古哈（Krishna Guha）認為，華許在記者會上條理清楚、充滿自信，始終表明抗通膨立場，但並未過度強硬。只是把升息形容為收回「部分寬鬆」，可能讓債市不安，因為這讓市場更難判斷，他究竟認為利率還要升到多高。

曾任債券交易員的杜蘭大學弗里曼商學院實務教授休曼（Allyson Heumann）則說：「他顯然沒有傳達清楚的訊息。」她指出，債市需要一套計畫，想知道政策往哪裡走、兩年後經濟會是什麼模樣，但華許並未清楚交代較長期的展望，「所以債市只能自行解讀」。

債市收盤時，對貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率上升6.5個基點至4.725%，創2024年7月以來收盤最高。10年期公債殖利率上升0.8個基點至5.003%，創19年新高；30年期公債殖利率則下降1.7個基點至5.346%。美元在升息後走強。

IBM下跌4.4%，該公司表示，旗下晶片部門Anderon已和美國政府簽署融資協議。

波音下跌3.7%。執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，將737 MAX月產量穩定在47架，「所需時間比預期更長」。

AI領域也傳出新的募資和合作消息。OpenAI已和投資人初步洽談新一輪募資，估值可能超過1.2兆美元。丹麥藥廠諾和諾德則和Anthropic合作，計劃運用Claude模型加快新藥開發；諾和諾德股價下跌1.9%，收41.71美元。

國際油價周三回落。雖然沙烏地阿拉伯和葉門胡塞組織互相攻擊，市場擔心沙國能源設施受損將長期影響出口，但有報導指出，沙國正經由阿曼增加原油供應，緩和供應中斷疑慮。美國原油期貨下跌3.40美元，跌幅3.2%，收每桶102.43美元；布蘭特原油期貨下跌2.7%。此前兩周半，油價已累計上漲逾20%。

黃金期貨在例行交易時段上漲54.70美元，漲幅1.3%，收每英兩4,346.30美元，但在Fed公布升息決定後的電子盤交易回落。

美國總統川普則在Fed升息後再度要求降息。他在社群媒體發文表示，新投資正大量湧入美國，美國又擁有「全球最好的信用」，利率「應該是1%，甚至更低」。