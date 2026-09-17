華許抗通膨說到做到帶頭升息1碼…Fed年底前料再出手 川普再催降息

聯準會（Fed）周三一致決議升息1碼（0.25個百分點），並預料年底前至少再升息一次，以壓低遲遲未退的通膨。美國總統川普隨即要求把利率降至1%或更低，又揚言切斷和對美享有貿易順差國家的貿易，也將考驗華許和川普的關係。

聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，是2023年7月以來首度升息，也開始收回去年部分降息幅度。Fed表示，這次行動有助通膨更快回到2%目標。

華許在記者會上說：「今天的行動，開始讓大家看到我們的決心，我們也會實現物價穩定的目標。」他表示，這次升息收回了「部分寬鬆」，讓金融和信貸情勢更符合政策最終目標。

最新利率預測點狀圖顯示，18名提交預測的官員中，有16人預期今年至少還會升息一次，年底利率預測中位數升至4.1%，明年則維持不變。不過，即使已決定升息，官員仍把通膨重回2%的預期時間延後一年，至2029年。

華許指出，太多商品和服務在過去六個月及12個月的年化漲幅仍超過3%。他說：「今年夏天的通膨數據，並未讓我看到根本趨勢已有明顯改善。」上周公布的8月核心通膨升幅高於預期，也加深外界疑慮，擔心漲價壓力已不只來自關稅的短期效應和戰爭推升的能源成本。

前紐約聯邦準備銀行總裁杜德利指出，伊朗戰事再度升溫，能源價格衝擊也重新擴大。他形容，原油雖在每桶100美元左右，柴油價格卻像油價已漲到200美元，成本正逐步反映在運費和機票上，影響可能比官員原先預期更持久。

經濟表現則讓Fed更有餘裕升息。失業率已從去年底的4.5%降至4.1%，就業持續增加。會後聲明指出，生產力成長強勁，資本投資也很旺盛，就業成長跟上勞動人口增加的步調，失業率變化不大。華許表示，美國經濟看來正進一步轉強，官員也不認為整體金融情勢正在抑制成長。

不過，高盛經濟學家認為，升息的經濟理由並不充分。近三個月的基本物價漲勢已比前三個月放緩，通膨超標也多半來自一次性因素，而非經濟過熱。

華許所說的收回「部分寬鬆」，也引起市場注意。摩根士丹利美國首席經濟學家蓋本說：「這是偏向升息的訊號。如果主席認為政策仍然寬鬆，那就表示還有事要做。」但華許被問到目前利率是否仍低於既不刺激、也不抑制經濟的水準時，否認這番話有此含義，並表示這類學術概念難以直接套用到當下的決策。

債市收盤時，對Fed政策敏感的美國2年期公債殖利率上升6.5個基點至4.725%，創2024年7月以來收盤新高。10年期公債殖利率上升0.8個基點至5.003%，創19年新高；30年期公債殖利率則下降1.7個基點至5.346%。

FOMC這次一致決議升息，也打亂白宮先前的說法。川普和盟友曾把升息壓力歸咎於委員會內對華許不友善的官員，華許本人去年也曾批評Fed降息太慢。

川普周三在Truth Social發文，未直接點名華許，但表示：「美國利率應該是1%，甚至更低，因為我們的信用是全球最好的，而且遙遙領先。」他並催促：「降低美國利率，而且要快！」

川普也再提切斷貿易之論。他宣稱，若停止和所有對美享有貿易順差的國家往來，美國每年至少可賺進1.5兆美元。他寫道：「『逆差』不過是『虧損』的漂亮說法。我們正在『扛著』全球幾乎所有國家，這不能再繼續下去。」

川普先前就曾威脅，若Fed不降息，將升高貿易戰。華許被問到有什麼話要對川普說時，僅回答：「關於和總統的討論，我沒有什麼可以告訴各位。」