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Fed 決策／華許兌現壓抑通膨承諾 聯準會決策五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed升息和華許記者會後，美國2年期公債殖利率由決議前4.6%升至2024年來最高的4.74%，和上次利率決策當天形成鮮明對比。美股下跌，道瓊工業指數跌631點。路透
Fed升息和華許記者會後，美國2年期公債殖利率由決議前4.6%升至2024年來最高的4.74%，和上次利率決策當天形成鮮明對比。美股下跌，道瓊工業指數跌631點。路透

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三決議升息1碼，為三年多來首度升息。以下是FOMC利率決策聲明，以及聯準會Fed）主席華許記者會重點摘要：

1. 一致通過升息1碼

FOMC一致決定，把基準聯邦基金利率目標區間調高1碼至3.75%至4%。Fed表示，這次升息有助通膨更快回到委員會設定的2%目標。

2. 年底前料再升息，明年降息預期取消

利率預測點狀圖顯示，18名官員中有16人預期，今年底前至少還會升息一次，其中4人預期再升息兩次。年底利率預測中位數從6月的3.75%升至4.1%，2027年則維持在4.1%，不再預期明年降息。不過，有8位官員預期明年利率將達4.4%。

3. 經濟穩健，通膨和經濟成長預測雙雙上修

Fed聲明指出，不確定性仍高，部分源於地緣政治情勢，但國內支出依然穩健，生產力成長強勁，資本投資也很旺盛。就業成長跟上勞動人口增加的步調，失業率變化不大。官員對今年底核心通膨率的預測中位數，從6月的3.3%上修至3.4%，今年經濟成長率預測也從2.2%調高至2.3%。

4. 華許強調經濟強勁，升息收回部分寬鬆

華許在記者會上多次強調美國經濟強勁，表示這次升息是收回「部分寬鬆」。至於最近是否曾和美國總統川普通話或聯繫，華許不願置評。川普在社群媒體發文重申，美國利率「應該是1%，甚至更低」，因為「新投資正大量湧入美國」，而且美國擁有「全球最好的信用」。

5. 短債殖利率攀高，美股跌、美元升

Fed升息和華許記者會後，美國2年期公債殖利率由決議前4.6%升至2024年來最高的4.74%，較長天期公債殖利率則持平或下跌，和上次利率決策當天形成鮮明對比。美股下跌，道瓊工業指數跌631點；美元指數上漲0.7%至100.324。

聯準會 Fed 華許 通膨 FOMC 升息

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