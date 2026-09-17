聯準會升息1碼 川普籲利率降至1%以下

美國聯邦準備理事會（Fed）今天召開利率決策會議，宣布升息1碼（0.25個百分點），為2023年以來首度調升利率。美國總統川普隨後在社群媒體發文表示，美國的利率應降到1%或更低，呼籲盡快調降。

中東戰事推升國際油價之際，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）今天一致同意升息1碼，將利率調至3.75%至4.00%區間，為聯準會3年來首度升息，以對抗「偏高」的通膨。

聯準會宣布升息數小時過後，川普（DonaldTrump）在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，「美國的利率應該降到1%或更低，因為我們的信用是全世界最好」。

他表示，美國正湧現大量新投資，且「如果我們停止與所有存在貿易赤字的國家進行貿易，也就是大多數國家，我們每年至少能賺取1.5兆美元」。

川普日前曾發文施壓聯準會降息，否則將與對美方存在貿易逆差的國家停止貿易往來。他今天再度呼籲，「調降美國的利率，而且要快！」

聯準會主席華許（Kevin Warsh）稍早在記者會上被問及川普一再呼籲降息，他要給川普的訊息是什麼？華許回應說，「沒有關於和總統進行討論的內容可提供」。

華許獲川普提名，5月正式接任聯準會主席。外媒報導，華許今天在記者會上指出，聯準會目前最主要的關注焦點是維持物價穩定，「事實很明顯，通膨過高，而且已經持續太久」。

他表示，聯準會是根據對情勢的評估做出這項決定。「我會觀察市場價格，看看市場有何反應。而今天是我們的決定」。

華許還說：「聯準會獨立性的一部分，就是我們做好自己的事。我們也讓負責貿易和財政政策的人做好自己的事。」