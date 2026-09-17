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Fed 決策／9月16日會議聲明全文
聯準會9月16日聲明全文如下：
（粗黑體為更動的部分）
聯邦公開市場委員會（FOMC）以12票對0票批准發布以下聲明：
委員會決定將聯邦資金利率目標區間調高0.25個百分點至3.75%至4%，以支持聯準會的雙重使命。委員會將繼續維持銀行體系充裕準備金的政策。
經濟活動以穩健步調擴張。不確定性仍高，部分源於地緣政治情勢，但國內支出依然穩健。生產力成長強勁，資本投資也很旺盛。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。
通膨仍然偏高，今天的政策作為會有助通膨更快回到委員會設定的2%目標。委員會將致力恢復物價穩定。
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