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聯準會3年多以來首度升息 美股收低道瓊跌逾600點
美國與以色列對伊朗的戰爭導致原油價格飆升，加劇頑固高通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）為抗通膨，3年多以來首度升息，美股3大指數今天收低。
道瓊工業指數下跌631.21點或1.21%，收報51461.90點。
標普500指數下滑33.92點或0.45%，收在7551.81點。
那斯達克指數微跌3.14點或0.01%，收25978.43點。
費城半導體指數則上揚0.63%或70.56點，收11246.11點。
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