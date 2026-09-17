聽新聞
0:00 / 0:00
華許獲川普任命仍頂住降息施壓 聯準會決定再掀波瀾
美國聯準會新任主席華許今天就升息在記者會表明，將「獨立留在車道上」，聯邦公開市場委員會（FOMC）官員一致決定升息對抗通膨，並暗示年底可能再升息，恐再掀總統川普與獨立機構的爭端。
美國總統川普（Donald Trump）提名的聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）首度舉行利率會議後記者會，他自信地回答記者與川普的談話的提問：「無法提供與總統的討論內容，我不是華爾街的新聞稿，聯準會作為獨立機構的部分責任是留在我們的車道上，在雙向道路上獨立運作。」
華許出身投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）併購部門，小布希（George W. Bush）政府時期進入白宮國家經濟委員會，外界認為他傾向強勢美元與對抗通膨。
擴大就業與穩定物價是聯準會兩大使命。充足就業、物價維持在2%的健康升幅是社會穩定的基礎，聯準會在高就業與低通膨之間尋找平衡點，甫上任的華許在首次聯準會利率會議充分展現獨立性。
川普亟欲透過降息刺激美國經濟，多次公開施壓拒絕降息的前主席鮑爾（Jerome Powell），華許在白宮壓力下，既不降息也不維持原利率，12位官員一致同意優先處理通膨做出升息決定，再度考驗川普與獨立機構聯準會的關係。
華許顯然不支持川普透過降息帶動經濟的政治壓力，堅持打通膨為優先任務，白宮回應決定「讓人遺憾」。市場在會議結果後震盪，道瓊工業指數在記者會後下跌超過800點，美元指數最高急升至100.32。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。