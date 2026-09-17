華許獲川普任命仍頂住降息施壓 聯準會決定再掀波瀾

美國聯準會新任主席華許今天就升息在記者會表明，將「獨立留在車道上」，聯邦公開市場委員會（FOMC）官員一致決定升息對抗通膨，並暗示年底可能再升息，恐再掀總統川普與獨立機構的爭端。

美國總統川普（Donald Trump）提名的聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）首度舉行利率會議後記者會，他自信地回答記者與川普的談話的提問：「無法提供與總統的討論內容，我不是華爾街的新聞稿，聯準會作為獨立機構的部分責任是留在我們的車道上，在雙向道路上獨立運作。」

華許出身投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）併購部門，小布希（George W. Bush）政府時期進入白宮國家經濟委員會，外界認為他傾向強勢美元與對抗通膨。

擴大就業與穩定物價是聯準會兩大使命。充足就業、物價維持在2%的健康升幅是社會穩定的基礎，聯準會在高就業與低通膨之間尋找平衡點，甫上任的華許在首次聯準會利率會議充分展現獨立性。

川普亟欲透過降息刺激美國經濟，多次公開施壓拒絕降息的前主席鮑爾（Jerome Powell），華許在白宮壓力下，既不降息也不維持原利率，12位官員一致同意優先處理通膨做出升息決定，再度考驗川普與獨立機構聯準會的關係。

華許顯然不支持川普透過降息帶動經濟的政治壓力，堅持打通膨為優先任務，白宮回應決定「讓人遺憾」。市場在會議結果後震盪，道瓊工業指數在記者會後下跌超過800點，美元指數最高急升至100.32。