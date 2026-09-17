聯準會升息抗通膨頂住川普壓力 白宮批：令人遺憾

美國聯邦準備理事會（Fed）今天升息1碼（0.25個百分點），以對抗頑固的高通膨，此舉勢將激怒要求降息的美國總統川普。白宮發言人批評，聯準會的升息決定「令人遺憾」。

法新社報導，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）一致投票決定將利率調升至3.75%至4.00%區間，理由是通膨「偏高」，並稱升息將有助於讓通膨指標「更及時回到」2%的目標。

聯準會今天同步公布的經濟估測摘要（Summary ofEconomic Projections）顯示，多數聯準會決策官員認為，今年年底前至少有必要再升息一次。

白宮發言人德賽（Kush Desai）告訴福斯新聞（FoxNews）：「聯準會今天升息的決定相當令人遺憾，從政府的角度而言，這項決定並沒有特別有說服力的經濟依據。」