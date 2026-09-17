聯準會2023年以來首升息 華許：物價穩定是首要之務

美國聯邦準備理事會（Fed）今天召開利率決策會議，宣布升息1碼（0.25個百分點），為2023年以來首度調升利率，主席華許表示，美國通膨「過高」的時間已持續「太久」，目前最主要關注焦點是維持物價穩定。

法新社報導，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）今天一致同意升息1碼，將利率調至3.75%至4.00%區間，為聯準會3年來首度升息，以對抗「偏高」的通膨，但此舉也勢必激怒美國總統川普。

華許（Kevin Warsh）在記者會指出：「我們目前最主要的關注焦點，是維持物價穩定。事實很明顯，通膨過高，而且已經持續太久。」

他也提及：「我們今天是根據對情勢的評估做出這項決定。我會觀察市場價格，看看市場有何反應。而今天是我們的決定。」

華許還說：「聯準會獨立性的一部分，就是我們做好自己的事。我們也讓負責貿易和財政政策的人做好自己的事。如此我們才能站在這裡，照我們所看到的情況如實說明。」