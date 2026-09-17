Fed決策／全票通過升息1碼 一如市場預期 暗示年底前再升息

美國聯準會（Fed）於美東時間16日下午2時（台北時間17日凌晨2時）宣布，將聯邦資金利率調升1碼（25個基點），利率區間上調至3.75%–4%，一如市場預期，為2023年7月來首度升息，反映主席華許頂住了美國總統川普的降息壓力，卻也可能使雙方關係陷入緊張。

聯邦公開市場委員會（FOMC）12名成員全數同意升息1碼，無人持異議；FOMC並於會後聲明表示，「通膨仍居高」，「今天的政策行動，將有助於讓通膨更及時地回到委員會的2%目標。委員會將實現物價穩定。」

在聲明措辭變動部分，聯準會新增國內支出展現韌性的描述，指出儘管地緣政治情勢等因素使不確定性仍居高不下，國內支出依然具有韌性。聲明也刪除通膨偏高，部分反映供給衝擊推升能源等特定領域價格的說法，僅保留「通膨仍居高」的表述，並新增今天的政策行動有助於讓通膨更及時回到2%目標的說法。

點狀圖顯示，18名與會官員中，有16人預期年底前至少還會再升息一次，其中4人認為可能再升息兩次；另有2人預期，在這次升息過後，年底前不再升息。

華許自就任以來，便選擇不提交個人利率預測。至於2027年，8名官員預期再升息、6人預期利率維持不變，另有4人預期降息。點狀圖另顯示，2028年預期降息一次，2029年則至少降息一次。