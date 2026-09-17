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一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

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川普淡化AI威脅 聯合國秘書長疾呼防範

中央社／ 紐約聯合國總部16日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人工智慧（AI）快速發展的風險不容忽視。他指出，強化AI監管將是他在下週聯合國大會與各國領袖的會談重點。

路透社報導，古特瑞斯表示：「我們承擔不起無視外界提出的疑慮，尤其是來自AI開發最前線人員」，「任何政府的首要責任，就是保護自己的公民，也包括免於AI的威脅。」

社會大眾對AI的憂心持續升高。原服務AI公司Anthropic的研究員考克森（Jacob Coxon）上週表示，他請辭原因之一是「開發AI的人真心相信，這項技術恐在2030年前害死我們所有人」。

各界擔心AI快速發展可能形成威脅，不過美國總統川普以「病態陰謀論」稱之。川普14日表示，美國已設有防護機制，可以規範AI企業並對其提起訴訟。

川普同時表示，外界質疑AI發展，最後得利的會是中國。

古特瑞斯長期主張全球監管AI。聯合國2023年成立39人諮詢機構，成員包括來自美國、俄羅斯和日本等國的科技公司高階主管、政府官員與學者。

多名外交人士說，世界各國領袖下週齊聚紐約，聯合國安全理事會可能也會就AI召開會議，安理會2023年即已首度如此。

古特瑞斯說，身處AI前沿的頂尖強國，「應建立聯繫與資訊交流機制，訂出共同防護牆，以免這場向下沉淪的競賽，釀成全球規模的巨大災難」。

古特瑞斯表示：「我們須就如何推動安全、可靠且負責的AI發展建立共識，同時判斷威力日增的系統，何時需要更強的防護或額外作為以控管風險。」

川普 聯合國 秘書長

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