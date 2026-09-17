美媒：蘋果計劃推出AI伺服器 考慮採輝達NVLink技術

美國媒體The Information報導，蘋果公司計劃推出人工智慧（AI）推論伺服器來重返伺服器市場，並考慮採輝達的NVLink Fusion技術來串聯當中搭載的自家M8 Ultra晶片。

報導引述知情人士指出，蘋果（Apple）正在開發企業用AI伺服器供AI開發人員、企業和政府使用，搭載其計劃推出的效能最強大處理器M8 Ultra，分為配備2顆和4顆晶片的版本。

路透社報導，蘋果上一次銷售專用伺服器是Xserve系列，但在其將企業客戶業務重心轉向麥金塔電腦（Mac）標準產品及消費者裝置後，已於2011年停售這系列。

不過The Information報導，蘋果AI伺服器最快要到2029年才可能問世，因此計畫仍有機會取消，或是不採用輝達（Nvidia）的技術。