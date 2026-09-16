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Fed利率決策將出爐 市場4種反應哪一種可能發生？
美國聯準會（Fed）即將公布最新利率決策，市場預期聯邦公開市場操作委員會（FOMC）這次升息1碼（0.25個百分點）機率超過90%。金融市場會如何反應？
經濟學家預期，金融市場對Fed利率決策結果的反應可能出現下列四種情境：
一、Fed升息且主席華許記者會放鷹：美元勁升，金價小跌，美股標普500指數小跌。
二、Fed升息，華許記者會唱鴿調：美元貶，金價和標普500指數都小漲。
三、Fed維持利率不變，華許記者會放鷹：美元貶，金價和標普500指數都小漲。
四、Fed維持利率不變，華許記者會唱鴿調：美元重貶，金價和標普500指數勁揚。
布魯金斯研究所高級研究員布魯克斯指出，目前市場預期的是第一種結果，期盼Fed藉升息宣示抗通膨決心，藉此壓抑近來猛竄的美國長債殖利率。
但在美國總統川普緊盯下，布魯克斯預料會發生第二種情境--Fed即使升息，華許記者會發言可能比市場預期偏「鴿」，形同「鴿派升息」。
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