快訊

一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳、祖克柏 反對放慢發展前沿AI模型

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者洪安怡／綜合報導

Meta執行長祖克柏與輝達執行長黃仁勳同聲反對放慢發展前沿AI模型的步調，祖克柏支持由獨立評估人員確認AI發展的安全性，黃仁勳則主張創新與速度能夠兼顧。

面對AI技術發展風險升溫，國科會主委吳誠文昨（16）日表示，現行《人工智慧基本法》已訂定AI發展的七大原則，就是希望透過制度降低AI發展風險，其中「人類自主」就是很重要的一大原則，也就是不能讓AI主宰人類命運。

他說，只要確實落實人類自主原則，透過各種機制防範風險，所謂「AI消滅人類」其實是個假議題。

祖克柏在X平台發文表示，競爭與責任讓AI業者有足夠的理由，各自安全行事，「每家實驗室都有責任和誘因，能以必要的步調，安全地訓練其模型」。

黃仁勳 祖克柏 Meta

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI恐將消滅人類？ 國科會吳誠文：這是假議題

AI發展太快？ 黃仁勳主張速度與安全可兼顧

Meta自製AI晶片明年上陣 祖克柏拒全業界一起踩煞車

川普熱線黃仁勳 透過擴音在All-In峰會駁斥AI末世論、暗指中國搞鬼

相關新聞

Fed決策／全票通過升息1碼 一如市場預期 暗示年底前再升息

美國聯準會（Fed）於美東時間16日下午2時（台北時間17日凌晨2時）宣布，將聯邦資金利率調升1碼（25個基點），利率區間上調至3.75%–4%，一如市場預期，為2023年7月來首度升息，反映主席華許頂住了美國總統川普的降息壓力，卻也可能使雙方關係陷入緊張。

亞洲晶片業搶才招式盡出 廚師、保全也喊缺

為把握人工智慧（AI）熱潮帶來的機遇，亞洲晶片業者大舉擴產，但全都面臨同一個大瓶頸：缺人。為了搶才，業者擴大徵才管道、放寬學經歷限制、祭出員工推薦獎金，有些還準備引進外籍人力。

美對墨施壓 要求對AI硬體製造訂新原產地規則…恐掃到台鏈

美國傳出施壓墨西哥，要求對AI晶片、伺服器等硬體製造訂定新原產地規則，限制使用北美以外零組件比重，同時防止陸企及其他外國公司規避關稅。外界憂心，恐衝擊緯穎、緯創、鴻海、英業達、仁寶等在墨國有設廠的台灣科技大廠。

聯準會升息1碼 2023年以來首度調升利率

在中東戰事推升國際油價、美國通膨仍未見緩和之際，美國聯邦準備理事會（Fed）今天召開利率決策會議，宣布升息1碼（0.25...

美加密幣法案卡關 衝擊幣圈

川普政府具指標意義的「數位資產市場清晰法案」（CLARITY Act），15日遭聯邦參議院擋下，未能進入下個程序階段，主因為兩黨參議員對道德條款的嚴格度有歧見，對幣圈構成重大衝擊。

LVMH市值 跌出歐洲前十強

受精品支出憂慮拖累，昔日「歐股市值王」路易威登酩軒（LVMH）集團股價今年來直直落，至15日收盤市值已跌出歐洲上市企業前十名榜外，法股市值榜首也拱手讓給美妝集團萊雅（L'Oreal）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。