黃仁勳、祖克柏 反對放慢發展前沿AI模型

Meta執行長祖克柏與輝達執行長黃仁勳同聲反對放慢發展前沿AI模型的步調，祖克柏支持由獨立評估人員確認AI發展的安全性，黃仁勳則主張創新與速度能夠兼顧。

面對AI技術發展風險升溫，國科會主委吳誠文昨（16）日表示，現行《人工智慧基本法》已訂定AI發展的七大原則，就是希望透過制度降低AI發展風險，其中「人類自主」就是很重要的一大原則，也就是不能讓AI主宰人類命運。

他說，只要確實落實人類自主原則，透過各種機制防範風險，所謂「AI消滅人類」其實是個假議題。

祖克柏在X平台發文表示，競爭與責任讓AI業者有足夠的理由，各自安全行事，「每家實驗室都有責任和誘因，能以必要的步調，安全地訓練其模型」。